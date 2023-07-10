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Планировал удар по госпиталю в Николаевской области: СБУ задержала агента РФ

10 июля 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Планировал удар по госпиталю в Николаевской области: СБУ задержала агента РФ
Задержание агента РФ. Фото: СБУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Служба безопасности Украины приостановила деятельность еще одного информатора российских спецслужб. Мужчина сдавал позиции ВСУ и планировал удар по военному госпиталю Николаевской области.

Об этом сообщает СБУ.

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Злоумышленник активно объезжал территорию области и посылал скрытые фотографии с мест расположения подразделений Вооруженных Сил. Он также указывал точные координаты военных объектов на электронной карте и собирал информацию об уровне их охраны.

Задержание агента РФ

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника при его попытке фотографировать госпиталь и одну из воинских частей ВСУ. У него был удален мобильный телефон с большим количеством фотографий, готовых к отправке.

По данным расследования, преступники планировали использовать полученную информацию для целенаправленных воздушных ударов на территорию области.

Что известно о приспешнике РФ

Оказалось, что злоумышленником был местный житель, поддерживавший проведение фейкового референдума по присоединению Николаевской обалсти к РФ и несколько раз публиковавший эти мнения в пророссийских Телеграмм-каналах.

Именно так он привлек к себе внимание российских спецслужб, представители которых связались с ним весной 2022 через один из мессенджеров, предлагая сотрудничество.

Какое наказание ждет мужчину

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по части 3 статьи 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Больше о предателях

Напомним, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Одессы. Он подозревается в государственной измене и распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины.

Также мы писали, что приморский районный суд принял решение о враждебном приспешнике, который активно способствовал государству-агрессору. Выяснилось, что гражданин Украины, бывший житель Одессы, в 2019 году переехал в Российскую Федерацию.

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