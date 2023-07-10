Призывал РФ захватить всю Украину: клирику УПЦ МП сообщили о подозрении

Обыски в клирика УПЦ МП. Фото: СБУ

В Черкасской области Служба безопасности Украины сообщила о подозрении клирике УПЦ (МП). Он призвал Россию захватить всю Украину.

Об этом сообщила СБУ.

Читайте также:

Что известно о деятельности клирика

Как сообщили правоохранители, в общении с прихожанами и своими знакомыми он неоднократно восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и лично главу Кремля.

Также он героизировал Кадырова и оправдывал военные преступления оккупантов.

Как оказалось в ходе расследования, иподьякон был сторонником нацизма и в то же время пропагандировал идеи "обновления" советского союза и призывал к увлечению захватчиками всей территории Украины.

Обыски у коллаборанта

Во время обысков по местам жительства фигуранта обнаружено:

компьютерная техника с материалами вражеской пропаганды;

запрещенная символика и печатные издания с нацистской и коммунистической символикой.

Обыски в клирике УПЦ МП. Фото: СБУ

Обыски в клирике УПЦ МП. Фото: СБУ

Обыски в клирике УПЦ МП. Фото: СБУ 1/3 _ 3

Какое наказание ждет клирика

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, 10 июля Служба безопасности Украины прекратила деятельность еще одного информатора российских спецслужб. Мужчина сдавал позиции ВСУ и планировал удар по военному госпиталю Николаевской области.