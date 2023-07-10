Призывал РФ захватить всю Украину: клирику УПЦ МП сообщили о подозрении
В Черкасской области Служба безопасности Украины сообщила о подозрении клирике УПЦ (МП). Он призвал Россию захватить всю Украину.
Об этом сообщила СБУ.
Что известно о деятельности клирика
Как сообщили правоохранители, в общении с прихожанами и своими знакомыми он неоднократно восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и лично главу Кремля.
Также он героизировал Кадырова и оправдывал военные преступления оккупантов.
Как оказалось в ходе расследования, иподьякон был сторонником нацизма и в то же время пропагандировал идеи "обновления" советского союза и призывал к увлечению захватчиками всей территории Украины.
Обыски у коллаборанта
Во время обысков по местам жительства фигуранта обнаружено:
- компьютерная техника с материалами вражеской пропаганды;
- запрещенная символика и печатные издания с нацистской и коммунистической символикой.
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Обыски в клирике УПЦ МП. Фото: СБУ
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Обыски в клирике УПЦ МП. Фото: СБУ
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Обыски в клирике УПЦ МП. Фото: СБУ
Какое наказание ждет клирика
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, 10 июля Служба безопасности Украины прекратила деятельность еще одного информатора российских спецслужб. Мужчина сдавал позиции ВСУ и планировал удар по военному госпиталю Николаевской области.