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Призывал РФ захватить всю Украину: клирику УПЦ МП сообщили о подозрении

10 июля 2023 15:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Призывал РФ захватить всю Украину: клирику УПЦ МП сообщили о подозрении
Обыски в клирика УПЦ МП. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Черкасской области Служба безопасности Украины сообщила о подозрении клирике УПЦ (МП). Он призвал Россию захватить всю Украину.

Об этом сообщила СБУ.

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Что известно о деятельности клирика

Как сообщили правоохранители, в общении с прихожанами и своими знакомыми он неоднократно восхвалял высшее военно-политическое руководство РФ и лично главу Кремля.

Также он героизировал Кадырова и оправдывал военные преступления оккупантов.

Как оказалось в ходе расследования, иподьякон был сторонником нацизма и в то же время пропагандировал идеи "обновления" советского союза и призывал к увлечению захватчиками всей территории Украины.

Обыски у коллаборанта

Во время обысков по местам жительства фигуранта обнаружено:

  • компьютерная техника с материалами вражеской пропаганды;
  • запрещенная символика и печатные издания с нацистской и коммунистической символикой.
  • Обыски в клирике УПЦ МП. Фото: СБУ
  • Обыски в клирике УПЦ МП. Фото: СБУ
  • Обыски в клирике УПЦ МП. Фото: СБУ
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Какое наказание ждет клирика

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по ч. 1 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, 10 июля Служба безопасности Украины прекратила деятельность еще одного информатора российских спецслужб. Мужчина сдавал позиции ВСУ и планировал удар по военному госпиталю Николаевской области.

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