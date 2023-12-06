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Триколор у небі та вершники на верблюдах — як зустрічали Путіна в ОАЕ

6 грудня 2023 21:00
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Ілля Рябінін
редактор
Триколор у небі та вершники на верблюдах — як зустрічали Путіна в ОАЕ
Зустріч Путіна в ОАЕ. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В мережі показали відео зустрічі російського президента Володимира Путіна в Об'єднаних Арабських Еміратах. Кремлівського голову на Ближньому Сході зустріли грандіозно: з традиційними військовими почестями, та навіть з авіацією.

Про це повідомили в Кремлі.

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Кортеж президента Росії зустрічали армійці ОАЕ та вершники на конях та верблюдах. До того ж салютували голові Кремля літаки ВПС ОАЕ: винищувачі Mirage 2000 зробили два кола протягом його маршруту, малюючи в небі кольори російського триколору. Так виглядають законодавчі почесті уряду країни для зустрічі іноземних гостей.

На зустрічі з Мухаммедом ібн Заїдом Аль Нахайяном, російський президент заявив, що відносини ОАЕ та Росії "вийшли на безпрецедентно високий рівень". Також він назвав країну "головним торговим партнером Росії в арабському світі". На зустрічі Путін заявив, що в плани зустрічі увійде розмова щодо палестино-ізраїльського конфлікту та війна проти України.

Нагадаємо, що сьогодні Володимир Путін прибув в ОАЕ в супроводі ескадрильї російських важких винищувачів Су-35. Також не так давно американський журнал TIME включив російського президента в список номінантів на премію "Людина року". 

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