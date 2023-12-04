Журнал Time включив Путіна в шорт-ліст номінації "Людина року" — хто ще в списку

Президент Росії Володимир Путін. Ілюстративне фото: росЗМІ

Американський журнал Time включив російського президента Володимира Путіна до списку претендентів на звання "Людина року". Водночас торік це звання отримали президент України Володимир Зеленський та "дух України".

Про це йдеться на офіційному сайті щотижневика.

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Відзначимо, що видання оголошує таке звання щорічно, починаючи від 1927 року — через чотири роки з моменту заснування журналу.

За результатами видання, до цьогорічного списку претендентів на звання увійшли:

учасники страйку акторів в Голлівуді;

прокурори експрезидента США Дональда Трампа,

головна героїня фільму "Барбі" від режисерки Грети Гервіг;

голова Компартії Китаю Сі Цзіньпінь;

співачка Тейлор Свіфт;

гендиректор OpenAI Семюель Альтман;

король Великої Британії Чарльз III;

голова Федеральної резервної системи (ФРС) Джером Пауелл;

президент Росії Володимир Путін.

Видання оголосить переможця станом на ранок 6 грудня. Відзначимо, що це звання російський президент вже отримував 16 років тому: "Людиною року" Путіна визнали у 2007 році.

Нагадаємо, що раніше Володимир Путін підписав указ про встановлення штатної чисельності ЗС РФ. Таким чином, чисельність російських військ періоду мирного часу становитиме 1,32 млн військовослужбовців. Водночас в американському ISW пояснили, що означає зазначений указ президента Росії про збільшення чисельності військ.