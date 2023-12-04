Журнал Time включил Путина в шорт-лист номинации "Человек года" — кто еще в списке
Американский журнал Time включил российского президента Владимира Путина в список претендентов на звание "Человек года". В то же время, в прошлом году это звание получили Президент Украины Владимир Зеленский и "дух Украины".
Об этом говорится на официальном сайте еженедельника.
Кто еще в списке, кроме Путина
Отметим, что издание объявляет такое звание ежегодно, начиная с 1927 года — спустя четыре года с момента основания журнала.
По результатам издания, в списке претендентов на звание вошли:
- участники стачки актеров в Голливуде;
- прокуроры экс-президента США Дональда Трампа,
- главная героиня фильма "Барби" от режиссера Греты Гервиг;
- глава Компартии Китая Си Цзиньпинь;
- певица Тейлор Свифт;
- гендиректор OpenAI Сэмюэль Альтман;
- король Великобритании Чарльз III;
- глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл;
- президент России Владимир Путин.
Издание объявит победителя по состоянию на утро 6 декабря. Отметим, что это звание российский президент уже получал 16 лет назад: "Человеком года" Путина признали в 2007 году.
Напомним, что ранее Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС РФ. Таким образом, численность российских войск периода мирного времени составит 1,32 млн военнослужащих. В то же время в американском ISW объяснили, что означает указанный указ президента России об увеличении численности войск.
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