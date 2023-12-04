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Журнал Time включил Путина в шорт-лист номинации "Человек года" — кто еще в списке

4 декабря 2023 19:44
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Журнал Time включил Путина в шорт-лист номинации "Человек года" — кто еще в списке
Президент России Владимир Путин. Иллюстративное фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Американский журнал Time включил российского президента Владимира Путина в список претендентов на звание "Человек года". В то же время, в прошлом году это звание получили Президент Украины Владимир Зеленский и "дух Украины".

Об этом говорится на официальном сайте еженедельника.

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Отметим, что издание объявляет такое звание ежегодно, начиная с 1927 года — спустя четыре года с момента основания журнала.

По результатам издания, в списке претендентов на звание вошли:

  • участники стачки актеров в Голливуде;
  • прокуроры экс-президента США Дональда Трампа,
  • главная героиня фильма "Барби" от режиссера Греты Гервиг;
  • глава Компартии Китая Си Цзиньпинь;
  • певица Тейлор Свифт;
  • гендиректор OpenAI Сэмюэль Альтман;
  • король Великобритании Чарльз III;
  • глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл;
  • президент России Владимир Путин.

Издание объявит победителя по состоянию на утро 6 декабря. Отметим, что это звание российский президент уже получал 16 лет назад: "Человеком года" Путина признали в 2007 году.

Напомним, что ранее Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС РФ. Таким образом, численность российских войск периода мирного времени составит 1,32 млн военнослужащих. В то же время в американском ISW объяснили, что означает указанный указ президента России об увеличении численности войск.

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