Журнал Time включил Путина в шорт-лист номинации "Человек года" — кто еще в списке

Президент России Владимир Путин. Иллюстративное фото: росСМИ

Американский журнал Time включил российского президента Владимира Путина в список претендентов на звание "Человек года". В то же время, в прошлом году это звание получили Президент Украины Владимир Зеленский и "дух Украины".

Об этом говорится на официальном сайте еженедельника.

Читайте также:

Кто еще в списке, кроме Путина

Отметим, что издание объявляет такое звание ежегодно, начиная с 1927 года — спустя четыре года с момента основания журнала.

По результатам издания, в списке претендентов на звание вошли:

участники стачки актеров в Голливуде;

прокуроры экс-президента США Дональда Трампа,

главная героиня фильма "Барби" от режиссера Греты Гервиг;

глава Компартии Китая Си Цзиньпинь;

певица Тейлор Свифт;

гендиректор OpenAI Сэмюэль Альтман;

король Великобритании Чарльз III;

глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл;

президент России Владимир Путин.

Издание объявит победителя по состоянию на утро 6 декабря. Отметим, что это звание российский президент уже получал 16 лет назад: "Человеком года" Путина признали в 2007 году.

Напомним, что ранее Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности ВС РФ. Таким образом, численность российских войск периода мирного времени составит 1,32 млн военнослужащих. В то же время в американском ISW объяснили, что означает указанный указ президента России об увеличении численности войск.