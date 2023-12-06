Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Триколор в небе и всадники на верблюдах — как встречали Путина в ОАЭ arrow

Триколор в небе и всадники на верблюдах — как встречали Путина в ОАЭ

6 декабря 2023 21:00
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Триколор в небе и всадники на верблюдах — как встречали Путина в ОАЭ
Встреча Путина в ОАЭ. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В сети показали видео встречи российского президента Владимира Путина в Объединенных Арабских Эмиратах. Кремлевского голову на Ближнем Востоке встретили грандиозно: с традиционными военными почестями и даже с авиацией.

Об этом сообщили в Кремле.

Читайте также:

Визит Путина в Эмираты

Кортеж президента России встречали армейцы ОАЭ и всадники на лошадях и верблюдах. К тому же, салютовали голове Кремля самолеты ВВС ОАЭ: истребители Mirage 2000 выполнили два круга в течении его маршрута, рисуя в небе цвета российского триколора. Так выглядят законодательные почести правительства страны для встречи иностранных гостей.

На встрече с Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном российский президент заявил, что отношения ОАЭ и России "вышли на беспрецедентно высокий уровень". Также он назвал страну "главным торговым партнером России в арабском мире". На встрече Путин заявил, что в планы встречи войдет разговор по палестино-израильскому конфликту и война против Украины.

Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл в ОАЭ в сопровождении эскадрильи российских тяжелых истребителей Су-35. Также недавно американский журнал TIME включил российского президента в список номинантов на премию "Человек года".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме