Триколор в небе и всадники на верблюдах — как встречали Путина в ОАЭ

Встреча Путина в ОАЭ. Фото: скриншот

В сети показали видео встречи российского президента Владимира Путина в Объединенных Арабских Эмиратах. Кремлевского голову на Ближнем Востоке встретили грандиозно: с традиционными военными почестями и даже с авиацией.

Об этом сообщили в Кремле.

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Кортеж президента России встречали армейцы ОАЭ и всадники на лошадях и верблюдах. К тому же, салютовали голове Кремля самолеты ВВС ОАЭ: истребители Mirage 2000 выполнили два круга в течении его маршрута, рисуя в небе цвета российского триколора. Так выглядят законодательные почести правительства страны для встречи иностранных гостей.

На встрече с Мухаммедом ибн Заидом Аль Нахайяном российский президент заявил, что отношения ОАЭ и России "вышли на беспрецедентно высокий уровень". Также он назвал страну "главным торговым партнером России в арабском мире". На встрече Путин заявил, что в планы встречи войдет разговор по палестино-израильскому конфликту и война против Украины.

Напомним, сегодня Владимир Путин прибыл в ОАЭ в сопровождении эскадрильи российских тяжелых истребителей Су-35. Также недавно американский журнал TIME включил российского президента в список номинантов на премию "Человек года".