Супровід літака Путіна ескадрильєю винищувачів Су-35. Фото: скриншот з відео росЗМІ

Ескадрилья з чотирьох російських важких винищувачів Су-35 ПКС РФ супроводжувала літак президента Росії Володимира Путіна до Об'єднаних Арабських Еміратів. Разом з президентським бортом вони приземлились в аеропорту Абу-Дабі.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова.

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За словами прессекретаря голови Кремля, Росія отримала відповідні дозволи для перетину винищувачами повітряного простору Еміратів.

Пілот Су-35 під час приземлення в Абу-Дабі. Джерело: скриншот з відео росЗМІ

"Для авіаційного супроводу президентського літака були отримані спеціальні пролітні дозволи від держав, над територією яких здійснювався проліт", — каже він.

Ескадрилья з літаком Путіна на аеродромі Абу-Дабі. Джерело: скриншот з відео росЗМІ

Ескадрилья літаків мала штатне авіаозброєння різного класу, кажуть в Міністерстві оборони Росії. Вони додають, що машини виконали супровід літак Путіна в ході міжнародного перельоту без дозаправлення в повітрі та знаходилися поруч з президентським бортом протягом всього польоту

"Зліт здійснювався з оперативного аеродрому у складних метеоумовах при сильному дощі та поривчастому вітрі. Винищувачі пілотували льотчики першого класу", — каже відомство країни-терористки.

Відзначимо, що Володимир Путін прибув до ОАЕ заради зустрічі з президентом країни Мухаммедом бен Заїдом Аль Нахайяном. Деталі візиту поки невідомі.

Су-35 — що відомо

Су-35 готується до зльоту. Джерело: скриншот з відео росЗМІ

Зазначимо, що Су-35 — російський важкий багатоцільовий винищувач, який з'явився на світ у 2008 році. Літак наразі перебуває на озброєнні Повітряно-космічних сил Росії та ВПС армії Китаю. Побудований на базі винищувача Су-27, який перебуває на озброєнні ВПС України. Протягом 15-річного виробництва (2008-2023 рр.) всього випущено 124 машини.

Нагадаємо, що раніше президент Бразилії Луїс Лула да Сілва запросив російського президента на саміт G20 у країні, але попередив, що в цьому випадку уряд країни заарештує його згідно з ратифікованим Бразилією Римським статутом.

Ще раніше голова Кремля підписав указ про встановлення штатної чисельності ЗС РФ. Таким чином, армія мирного часу становитиме 1,32 млн військовослужбовців.