Літак Путіна в ОАЕ супроводжували винищувачі РФ
Ескадрилья з чотирьох російських важких винищувачів Су-35 ПКС РФ супроводжувала літак президента Росії Володимира Путіна до Об'єднаних Арабських Еміратів. Разом з президентським бортом вони приземлились в аеропорту Абу-Дабі.
Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова.
Візит Путіна до ОАЕ
За словами прессекретаря голови Кремля, Росія отримала відповідні дозволи для перетину винищувачами повітряного простору Еміратів.
"Для авіаційного супроводу президентського літака були отримані спеціальні пролітні дозволи від держав, над територією яких здійснювався проліт", — каже він.
Ескадрилья літаків мала штатне авіаозброєння різного класу, кажуть в Міністерстві оборони Росії. Вони додають, що машини виконали супровід літак Путіна в ході міжнародного перельоту без дозаправлення в повітрі та знаходилися поруч з президентським бортом протягом всього польоту
"Зліт здійснювався з оперативного аеродрому у складних метеоумовах при сильному дощі та поривчастому вітрі. Винищувачі пілотували льотчики першого класу", — каже відомство країни-терористки.
Відзначимо, що Володимир Путін прибув до ОАЕ заради зустрічі з президентом країни Мухаммедом бен Заїдом Аль Нахайяном. Деталі візиту поки невідомі.
Су-35 — що відомо
Зазначимо, що Су-35 — російський важкий багатоцільовий винищувач, який з'явився на світ у 2008 році. Літак наразі перебуває на озброєнні Повітряно-космічних сил Росії та ВПС армії Китаю. Побудований на базі винищувача Су-27, який перебуває на озброєнні ВПС України. Протягом 15-річного виробництва (2008-2023 рр.) всього випущено 124 машини.
Нагадаємо, що раніше президент Бразилії Луїс Лула да Сілва запросив російського президента на саміт G20 у країні, але попередив, що в цьому випадку уряд країни заарештує його згідно з ратифікованим Бразилією Римським статутом.
Ще раніше голова Кремля підписав указ про встановлення штатної чисельності ЗС РФ. Таким чином, армія мирного часу становитиме 1,32 млн військовослужбовців.
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