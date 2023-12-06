Самолет Путина в ОАЭ сопровождали истребители РФ

Сопровождение самолета Путина эскадрильей истребителей Су-35. Фото: скриншот с видео росСМИ

Эскадрилья из четырех российских тяжелых истребителей Су-35 ВКС РФ сопровождала самолет президента России Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты. Вместе с президентским бортом они приземлились в аэропорту Абу-Даби.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

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По словам пресс-секретаря главы Кремля, Россия получила соответствующие разрешения для пересечения истребителями воздушного пространства Эмиратов.

Пилот Су-35 при приземлении в Абу-Даби. Источник: скриншот с видео росСМИ

"Для авиационного сопровождения президентского самолета были получены специальные пролетные разрешения от государств, над территорией которых совершался пролет", — говорит он.

Эскадрилья с самолетом Путина на аэродроме Абу-Даби. Источник: скриншот с видео росСМИ

Эскадрилья самолетов имела штатное авиавооружение разного класса, говорят в Министерстве обороны России. Они добавляют, что машины выполнили сопровождение самолета Путина в ходе международного перелета без дозаправки в воздухе и находились рядом с президентским бортом в течение всего полета.

"Взлет осуществлялся с оперативного аэродрома в сложных метеоусловиях при сильном дожде и порывистом ветре. Истребители пилотировали летчики первого класса", — говорит ведомство страны-террористки.

Отметим, что Владимир Путин прибыл в ОАЭ для встречи с президентом страны Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Детали визита пока не известны.

Су-35 – что известно

Су-35 готовится к взлету. Источник: скриншот с видео росСМИ

Отметим, что Су-35 — российский тяжелый многоцелевой истребитель, появившийся на свет в 2008 году. Самолет находится на вооружении Воздушно-космических сил России и ВВС армии Китая. Построен на базе истребителя Су-27, находящегося на вооружении ВВС Украины. В течение 15-летнего производства (2008-2023 гг.) всего выпущено 124 машины.

Напомним, что ранее президент Бразилии Луис Лула да Силва пригласил российского президента на саммит G20 в стране, но предупредил, что в этом случае правительство страны арестует его согласно ратифицированному Бразилией Римскому уставу.

Еще раньше глава Кремля подписал указ об установлении штатной численности ВС РФ. Таким образом, армия мирного времени будет составлять 1,32 млн. военнослужащих.