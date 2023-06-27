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Суд заарештував поліцейського, який скоїв смертельну ДТП на Кіровоградщині

27 червня 2023 16:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Суд заарештував поліцейського, який скоїв смертельну ДТП на Кіровоградщині
Обвинувачений в залі суду. Фото: ДБР
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Суд заарештував на два місяці правоохоронця, який скоїв смертельну ДТП у Кіровоградській області. Він перебував у стані алкогольного сп'яніння. 

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань

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"За клопотання ДБР суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави правоохоронцю, який скоїв смертельну ДТП", — йдеться у повідомленні. 

Правоохоронцю повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 ККУ).

Що передувало

У неділю, 25 червня, на Кіровоградщині трапилось масштабне ДТП, внаслідок якої загинули троє 17-річних дівчат. Крім того, отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичних закладів ще троє громадян віком від 16 до 18 років

Як стало відомо, за кермом автівки перебував поліцейський, який працює в одному з територіальних підрозділів. Він був у стані алкогольного сп'яніння.

ДТП
Наслідки ДТП у Кіровоградській області. Фото: Кіровоградська обласна прокуратура

Нагадаємо, раніше на Одещині за 23 червня поліцейські зупинили 12 водіїв у стані алкогольного сп’яніння. У "рекордсмена" вміст алкоголю в крові перевищував норму майже в 13 разів. 

Під час перевірки чоловіка на тверезість ''Драгер'' показав рекордний результат — 2,51 проміле — це майже в 13 разів вище встановленої норми.

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