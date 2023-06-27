Суд арестовал полицейского, совершившего смертельное ДТП в Кировоградской области

Обвиняемый в зале суда. Фото: ДБР

Суд арестовал на два месяца правоохранителя, совершившего смертельную ДТП в Кировоградской области. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

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Смертельная ДТП в Кировоградской области

"За ходатайство ДБР суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога правоохранителю, совершившему смертельное ДТП", — говорится в сообщении.

Правоохранителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 4 ст. 286-1 УКУ).

Что предшествовало

В воскресенье, 25 июня, в Кировоградской области произошло масштабное ДТП, в результате которого погибли три 17-летних девушек. Кроме того, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения еще трое граждан в возрасте от 16 до 18 лет.

Как стало известно, за рулем автомобиля находился полицейский, работающий в одном из территориальных подразделений. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

<br>ДТП в Кировоградской области. Фото: Кировоградская областная прокуратура

Напомним, ранее в Одесской области за 23 июня полицейские остановили 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения. У "рекордсмена" содержание алкоголя в крови превышало норму почти в 13 раз.

Во время проверки мужчины на трезвость 'Драгер' показал рекордный результат — 2,51 промилле — это почти в 13 раз выше установленной нормы.