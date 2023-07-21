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Суд у Москві відправив Гіркіна в СІЗО на два місяці

21 липня 2023 19:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Суд у Москві відправив Гіркіна в СІЗО на два місяці
Ігор Гіркін у суді. Фото: t.me/nexta_live
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міщанський суд Москви заарештував Ігоря Гіркіна. Його відправили на два місяці у СІЗО. 

Про це повідомляє BBC.

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У СІЗО терорист буде до 18 вересня.

"Суддя Олеся Менделєєва задовольнила клопотання слідчого і відправила Ігоря Стрєлкова (Гіркіна) до СІЗО до 18 вересня", — йдеться у повідомленні.

Гіркін не визнає своєї провини та не співпрацює зі слідством. На нього завели кримінальну справу за статтею 282 КК РФ (екстремізм).

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, російські правоохоронці затримали терориста Ігоря Гіркіна. Його дружина підтвердила цю інформацію.

Також ми писали, що у Головному управлінні розвідки Міноборони України відреагували на затримання в Росії терориста Ігоря Гіркіна. Там наголосили, що Кремль переходить в активну фазу внутрішнього протистояння.

Додамо, міжнародний терорист Ігор Стрєлков (Гіркін) просить не відправляти його до СІЗО. Його затримали 21 липня та звинувачують в екстремізмі.

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