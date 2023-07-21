Суд в Москве отправил Гиркина в СИЗО на два месяца

Игорь Гиркин в суде. Фото: t.me/nexta_live

Мещанский суд Москвы арестовал Игоря Гиркина. Его отправили на два месяца в СИЗО.

Об этом сообщает BBC.

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Арест Гиркина

В СИЗО террорист будет до 18 сентября.

"Судья Олеся Менделеева удовлетворила ходатайство следователя и отправила Игоря Стрелкова (Гиркина) в СИЗО до 18 сентября", — говорится в сообщении.

Гиркин не признает свою вину и не сотрудничает со следствием. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (экстремизм).

Напомним, сегодня, 21 июля, российские правоохранители задержали террориста Игоря Гиркина. Его супруга подтвердила эту информацию.

Также мы писали, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины отреагировали на задержание в России террориста Игоря Гиркина. Там подчеркнули, что Кремль переходит в активную фазу внутреннего противостояния.

Добавим, международный террорист Игорь Стрелков (Гиркин) просит не отправлять его в СИЗО. Его задержали 21 июля и обвиняют в экстремизме.