Суд в Москве отправил Гиркина в СИЗО на два месяца
Мещанский суд Москвы арестовал Игоря Гиркина. Его отправили на два месяца в СИЗО.
Об этом сообщает BBC.
Арест Гиркина
В СИЗО террорист будет до 18 сентября.
"Судья Олеся Менделеева удовлетворила ходатайство следователя и отправила Игоря Стрелкова (Гиркина) в СИЗО до 18 сентября", — говорится в сообщении.
Гиркин не признает свою вину и не сотрудничает со следствием. В отношении его возбуждено уголовное дело по статье 282 УК РФ (экстремизм).
Напомним, сегодня, 21 июля, российские правоохранители задержали террориста Игоря Гиркина. Его супруга подтвердила эту информацию.
Также мы писали, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины отреагировали на задержание в России террориста Игоря Гиркина. Там подчеркнули, что Кремль переходит в активную фазу внутреннего противостояния.
Добавим, международный террорист Игорь Стрелков (Гиркин) просит не отправлять его в СИЗО. Его задержали 21 июля и обвиняют в экстремизме.