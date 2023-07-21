"Внутрішнє протистояння": у ГУР відреагували на затримання Гіркіна

Представник ГУР МО Андрій Юсов. Фото: Ukrinform

У Головному управлінні розвідки Міноборони України відреагували на затримання в Росії терориста Ігоря Гіркіна. Там наголосили, що Кремль переходить в активну фазу внутрішнього протистояння.

Про це сказав представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

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"Пушкін дописався, Гагарін долітався, а Гіркін договорився. Це хороші новини. Там банка з павуками продовжує активно рухатися. Ми можемо бажати успіхів усім учасникам процесу", — сказав Юсов.

Він розповів, що подібні процеси всередині Кремля вже відбувалися, однак у більш прихованій формі. За словами Юсова, після спроби заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина вони почали виходити назовні.

Представник ГУР МО наголосив, що ситуація парадоксальна, адже на Москву намагався йти Пригожин, а затримати вирішили Гіркіна.

"Питання не в самому Гіркіні. Він і до цього не діяв як самостійна фігура. Значить мешканці веж Кремля переходять в активну фазу внутрішнього протистояння. І тут точно можна сказати, що далі буде", — додав Юсов.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, російські правоохоронці затримали терориста Ігоря Гіркіна. Його дружина підтвердила цю інформацію.

Також ми писали, що прихильник націоналізму та російський терорист Ігор Гіркін стверджує, що ФСБ Росії через свою Службу захисту конституційного ладу свідомо обмежує його свободу слова. Гіркін заявив, що його публічне обговорення збройного заколоту групи "Вагнер" було скасовано після повідомлення про закладену бомбу.