"Внутреннее противостояние": в ГУР отреагировали на задержание Гиркина

Представитель ГУР МО Андрей Юсов. Фото: Ukrinform

В Главном управлении разведки Минобороны Украины отреагировали на задержание в России террориста Игоря Гиркина. Там подчеркнули, что Кремль переходит в активную фазу внутреннего противостояния.

Об этом сказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"Пушкин дописался, Гагарин долетался, а Гиркин договорился. Это хорошие новости. Там банка с пауками продолжает активно двигаться. Мы можем желать успехов всем участникам процесса", — сказал Юсов.

Он рассказал, что подобные процессы внутри Кремля уже происходили, но в более скрытой форме. По словам Юсова, после попытки мятежа владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина они начали выходить наружу.

Представитель ГУР МО отметил, что ситуация парадоксальная, ведь на Москву пытался идти Пригожин, а задержать решили Гиркина.

"Вопрос не в самом Гиркине. Он и до этого не действовал как самостоятельная фигура. Значит обитатели башен Кремля переходят в активную фазу внутреннего противостояния. И здесь точно можно сказать, что дальше будет", — добавил Юсов.

Напомним, сегодня, 21 июля, российские правоохранители задержали террориста Игоря Гиркина. Его супруга подтвердила эту информацию.

Также мы писали, что сторонник национализма и российский террорист Игорь Гиркин утверждает, что ФСБ России через свою Службу защиты конституционного строя сознательно ограничивает его свободу слова. Гиркин заявил, что его публичное обсуждение вооруженного мятежа группы "Вагнер" было отменено после сообщения о заложенной бомбе.