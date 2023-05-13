Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Події arrow Стало відомо, якими подарунками обмінялися Зеленський і Папа Римський arrow

Стало відомо, якими подарунками обмінялися Зеленський і Папа Римський

13 травня 2023 20:26
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Стало відомо, якими подарунками обмінялися Зеленський і Папа Римський
Папа Римський та Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Ватикані. Фото: Vatican News
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Папою Франциском у Ватикані. Це була друга зустріч після початку повномасштабної війни.

Про це пише Vatican News.

Читайте також:

Про що говорили Зеленський та Папа Франциск

Сьогодні, 13 травня, Папа Франциск прийняв на аудієнції у Ватикані Президента України Володимира Зеленського. Понтифік зустрівся із Зеленським у робочому кабінеті при залі Павла VI.

Папа Римський подякував за візит, а Зеленський зазначив, що "це велика честь для нього".

За інформацією пресслужби Святого Престолу, розмова Папи Франциска з Володимиром Зеленським тривала близько 40 хвилин і завершилася представленням делегації та обміном подарунками. Під час розмови йшлося про гуманітарну та політичну ситуацію в Україні, спричинену війною.

Папа Римський та Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Ватикані. Фото: Vatican News

Що Папа Франциск подарував Зеленському

Як зазначається, Святіший Отець подарував бронзову скульптуру оливкової гілки як символ миру, а також спеціальні видання документів понтифікату, між якими – Послання на цьогорічний Всесвітній день миру та збірка "Енцикліка про мир в Україні", до якої ввійшли всі виступи Папи Франциска на тему війни в Україні, сказані протягом перших дев’яти місяців повномасштабної російської агресії.

Зеленський теж приїхав не з пустими руками

Натомість Президент подарував Святішому Отцеві картину "Втрата, 2022-58" українського митця Олексія Ревіки, присвячену загибелі дітей внаслідок війни, та композицію "Неопалима" Юрія Вакуленка, що зображує ікону Матері Божої у вогні, вірізблену на пластині бронежилета, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану. Він зустрівся із Папою Римським.

Також український президент провів зустріч із Президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою в межах офіційного візиту. Першочергово Зеленський висловив подяку за підтримку України у відстоюванні територіальної цілісності.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Оновлено

17:52У частині областей України пролунав сигнал тривоги, чутно вибухи

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB