Стало відомо, якими подарунками обмінялися Зеленський і Папа Римський

Папа Римський та Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Ватикані. Фото: Vatican News

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Папою Франциском у Ватикані. Це була друга зустріч після початку повномасштабної війни.

Про це пише Vatican News.

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Сьогодні, 13 травня, Папа Франциск прийняв на аудієнції у Ватикані Президента України Володимира Зеленського. Понтифік зустрівся із Зеленським у робочому кабінеті при залі Павла VI.

Папа Римський подякував за візит, а Зеленський зазначив, що "це велика честь для нього".

За інформацією пресслужби Святого Престолу, розмова Папи Франциска з Володимиром Зеленським тривала близько 40 хвилин і завершилася представленням делегації та обміном подарунками. Під час розмови йшлося про гуманітарну та політичну ситуацію в Україні, спричинену війною.

Папа Римський та Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Ватикані. Фото: Vatican News

Що Папа Франциск подарував Зеленському

Як зазначається, Святіший Отець подарував бронзову скульптуру оливкової гілки як символ миру, а також спеціальні видання документів понтифікату, між якими – Послання на цьогорічний Всесвітній день миру та збірка "Енцикліка про мир в Україні", до якої ввійшли всі виступи Папи Франциска на тему війни в Україні, сказані протягом перших дев’яти місяців повномасштабної російської агресії.

Зеленський теж приїхав не з пустими руками

Натомість Президент подарував Святішому Отцеві картину "Втрата, 2022-58" українського митця Олексія Ревіки, присвячену загибелі дітей внаслідок війни, та композицію "Неопалима" Юрія Вакуленка, що зображує ікону Матері Божої у вогні, вірізблену на пластині бронежилета, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні Президент України Володимир Зеленський прибув до Ватикану. Він зустрівся із Папою Римським.

Також український президент провів зустріч із Президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою в межах офіційного візиту. Першочергово Зеленський висловив подяку за підтримку України у відстоюванні територіальної цілісності.