Стало известно, какими подарками обменялись Зеленский и Папа Римский

Папа Римский и Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане. Фото: Vatican News

Сегодня Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Франциском в Ватикане. Это была вторая встреча после начала полномасштабной войны.

Об этом пишет Vatican News.

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13 мая Папа Франциск принял на аудиенции в Ватикане Президента Украины Владимира Зеленского. Понтифик встретился с Зеленским в рабочем кабинете у зала Павла VI.

Папа Римский поблагодарил за визит, а Зеленский отметил, что "это большая честь для него".

По информации пресс-службы Святого Престола, разговор Папы Франциска с Владимиром Зеленским длился около 40 минут и завершился представлением делегации и обменом подарками. Во время разговора речь шла о гуманитарной и политической ситуации в Украине, вызванной войной.

Папа Римский и Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане. Фото: Vatican News

Что Папа Франциск подарил Зеленскому

Как отмечается, Святейший Отец подарил бронзовую скульптуру оливковой ветви как символ мира, а также специальные издания документов понтификата, между которыми – Послание на Всемирный день мира этого года и сборник "Энциклика о мире в Украине", в который вошли все выступления Папы Франциска на тему войны в Украине, произнесенные в течение первых девяти месяцев полномасштабной российской агрессии.

Зеленский тоже приехал не с пустыми руками

Президент подарил Святейшему Отцу картину "Потеря, 2022-58" украинского художника Алексея Ревики, посвященную гибели детей в результате войны, и композицию "Неопалимая" Юрия Вакуленко, изображающую икону Матери Божьей в огне, вырезанную на пластине бронежилета, идет.

Напомним, ранее мы писали, что сегодня Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Ватикан. Он встретился с Папой Римским.

Также украинский президент провел встречу с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой в рамках официального визита. В первую очередь Зеленский выразил благодарность за поддержку Украины в отстаивании территориальной целостности.