Зеленський прибув з візитом до Італії

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

У суботу, 13 травня, Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Італії. Це перша його поїздка до Європейської країни з початку повномасштабного вторгнення. У Римі відбулась зустріч Президентів України та Італії.

Про це написав Президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм каналі.

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"Рим. Зустрічі з Президентом Італії Серджо Маттареллою, премʼєр-міністром Джорджею Мелоні та Папою Римським Франциском. Важливий візит для перемоги України", — написав Володимир Зеленський.

Зазначається, що о 11:13 Президент України приземлився в аеропорту Чампіно в Римі. Його зустрів міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Близько 12:30 Володимир Зеленський прибуде на двосторонню зустріч з президентом Італії Серджо Маттареллою.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що також відбудуться окремі зустрічі Володимира Зеленського з прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Італії. Президент України у другій половині дня зустрінеться з Папою Римським у Ватикані.

Відомо, що, ймовірно, увечері Володимир Зеленський вирушить до Німеччини, де у нього в неділю запланована низка зустрічей, в тому числі з канцлером Олафов Шольцем.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський зустрінеться з Папою Франциском у Ватикані в суботу, 13 травня. Нещодавно Папа заявив, що Святий Престол бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війни між Росією та Україною.