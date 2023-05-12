Зеленський зустрінеться з Папою Римським у Ватикані

Президент України Володимир Зеленський. Фото: УНІАН

Президент Володимир Зеленський зустрінеться з Папою Франциском у Ватикані в суботу, 13 травня. Нещодавно Папа заявив, що Святий Престол бере участь у миротворчій місії, щоб спробувати покласти край війни між Росією та Україною.

Про це інформує Reuters.

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Італійські політичні джерела повідомили, що Зеленський може бути в Римі на вихідних. Також Президент України має зустрітись з прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, яка є стійким захисником України після вторгнення РФ.

Зазначається, що Зеленський ймовірно також поїде до Німеччини цими вихідними.

З моменту вторгнення Папа Римський практично щотижня говорив про мир і неодноразово висловлював бажання виступити посередником між Україною і РФ. Однак його пропозиція поки що не принесла жодного прориву.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про можливий візит президента України Володимира Зеленського у Рим для зустрічі з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні. Також є ймовірність, що Папа Римський зустрінеться з українським президентом у суботу, хоча офіційного підтвердження часу та місця зустрічі поки що немає.

Володимир Зеленський прокоментував ймовірний розвиток подій щодо підтримки України після президентських виборів в США. Цю заяву Президент України зробив в інтерв'ю з членами Eurovision News.