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Зеленский встретится с Папой Римским в Ватикане

12 мая 2023 12:06
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Зеленский встретится с Папой Римским в Ватикане
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Президент Владимир Зеленский встретится с Папой Франциском в Ватикане в субботу, 13 мая. Недавно Папа заявил, что Святой Престол принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец войне между Россией и Украиной.

Об этом информирует Reuters.

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Встреча Зеленского с Папой Римским

Итальянские политические источники сообщили, что Зеленский может находиться в Риме на выходных. Также Президент Украины должен встретиться с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, являющейся стойким защитником Украины после вторжения РФ.

Отмечается, что Зеленский, вероятно, также поедет в Германию в эти выходные.

С момента вторжения Папа Римский практически еженедельно говорил о мире и неоднократно выражал желание выступить посредником между Украиной и РФ. Однако его предложение пока не принесло ни одного прорыва.

Напомним, что недавно мы писали о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Рим для встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Также есть вероятность, что Папа Римский встретится с украинским президентом в субботу, хотя официального подтверждения времени и места встречи пока нет.

Владимир Зеленский прокомментировал вероятное развитие событий по поддержке Украины после президентских выборов в США. Это заявление Президент Украины сделал в интервью с членами Eurovision News.

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