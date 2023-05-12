Зеленский встретится с Папой Римским в Ватикане
Президент Владимир Зеленский встретится с Папой Франциском в Ватикане в субботу, 13 мая. Недавно Папа заявил, что Святой Престол принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец войне между Россией и Украиной.
Об этом информирует Reuters.
Встреча Зеленского с Папой Римским
Итальянские политические источники сообщили, что Зеленский может находиться в Риме на выходных. Также Президент Украины должен встретиться с премьер-министром Италии Джорджией Мелони, являющейся стойким защитником Украины после вторжения РФ.
Отмечается, что Зеленский, вероятно, также поедет в Германию в эти выходные.
С момента вторжения Папа Римский практически еженедельно говорил о мире и неоднократно выражал желание выступить посредником между Украиной и РФ. Однако его предложение пока не принесло ни одного прорыва.
Напомним, что недавно мы писали о возможном визите президента Украины Владимира Зеленского в Рим для встречи с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Также есть вероятность, что Папа Римский встретится с украинским президентом в субботу, хотя официального подтверждения времени и места встречи пока нет.
Владимир Зеленский прокомментировал вероятное развитие событий по поддержке Украины после президентских выборов в США. Это заявление Президент Украины сделал в интервью с членами Eurovision News.