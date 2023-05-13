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Зеленский прибыл с визитом в Италию

13 мая 2023 12:38
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Зеленский прибыл с визитом в Италию
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНИАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В субботу, 13 мая, Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Италию. Это первая его поездка в Европейскую страну с начала полномасштабного вторжения. В Риме прошла встреча Президентов Украины и Италии.

Об этом написал Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграмме канале.

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Зеленский прибыл в Италию

"Рим. Встречи с Президентом Италии Серджо Маттареллой, премьер-министром Джорджей Мелони и Папой Римским Франциском. Важный визит для победы Украины", — написал Владимир Зеленский.

Отмечается, что в 11.13 Президент Украины приземлился в аэропорту Чампино в Риме. Его встретил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Около 12:30 Владимир Зеленский прибудет на двустороннюю встречу с президентом Италии Серджо Маттареллой.

Местные СМИ сообщают, что также пройдут отдельные встречи Владимира Зеленского с премьер-министром и министром иностранных дел Италии. Президент Украины во второй половине дня встретится с Папой Римским в Ватикане.

Известно, что, вероятно, вечером Владимир Зеленский отправится в Германию, где у него в воскресенье запланирован ряд встреч, в том числе с канцлером Олафом Шольцем.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский встретится с Папой Франциском в Ватикане в субботу, 13 мая. Недавно Папа заявил, что Святой Престол принимает участие в миротворческой миссии, чтобы попытаться положить конец войне между Россией и Украиной.

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