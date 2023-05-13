Зеленський провів зустріч із Президентом Італії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Італії Серджо Маттареллою. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Італійської Республіки Серджо Маттареллою в межах офіційного візиту. Першочергово Зеленський висловив подяку за підтримку України у відстоюванні територіальної цілісності.

Про це повідомляє Офіс Президента.

Читайте також:

Деталі візиту

Президент України подякував за комплексну допомогу, яку наша країна отримує від Італії.

"На жаль, не маю часу, щоб потиснути руку кожному й кожній, обійняти, подякувати за ту підтримку, яку з першого дня повномасштабної агресії Італія надавала Україні, нашим людям, переміщеним особам, подякувати за таке тепле ставлення до українців", – сказав Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Італії Серджо Маттареллою. Фото: ОП

Окрім цього, Зеленський зазначив, що сподівається на подальшу підтримку з боку Італії. А також наголосив на необхідності подальшого посилення санаційного тиску на Росію.

"У цій війні Італія була й залишається на правильному боці, на боці правди. Ми рухаємося в напрямку перемоги. Бо перемога – це і є мир для нашої держави. Я впевнений, що суспільство Італії повністю поділяє наше ставлення, нашу справедливу боротьбу проти неспровокованої війни Росії", – сказав Президент.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Президентом Італії Серджо Маттареллою. Фото: ОП

Обговорили і форму миру Зеленського

Лідери обговорювали і відновлення миру на основі формули миру, запропонованої Володимиром Зеленським.

"Глава Української держави також високо оцінив підтримку Італією міжнародних зусиль щодо притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні. Він окремо подякував за підтримку з боку Італії відповідної роботи Міжнародного кримінального суду, а також за участь у Керівній групі зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провели телефонну розмову. Сторони обговорили різні питання, включаючи військову співпрацю між двома країнами.

Також нещодавно Зеленський запровадив нові санкції проти Росії. Він підписав відповідний указ "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".