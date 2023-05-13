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Зеленский провел встречу с Президентом Италии

13 мая 2023 16:27
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Зеленский провел встречу с Президентом Италии
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Италии Серджо Маттареллой. Фото: ОП
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Итальянской Республики Серджо Маттареллой в рамках официального визита. В первую очередь Зеленский выразил благодарность за поддержку Украины в отстаивании территориальной целостности.

Об этом сообщает Офис Президента.

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Детали визита

Президент Украины поблагодарил за комплексную помощь, которую наша страна получает от Италии.

"К сожалению, нет времени, чтобы пожать руку каждому и каждой, обнять, поблагодарить за ту поддержку, которую с первого дня полномасштабной агрессии Италия оказывала Украине, нашим людям, перемещенным лицам, поблагодарить за такое теплое отношение к украинцам", — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Италии Серджо Маттареллой. Фото: ОП

Кроме того, Зеленский отметил, что надеется на дальнейшую поддержку со стороны Италии. А также отметил необходимость дальнейшего усиления санационного давления на Россию.

"В этой войне Италия была и остается на правильной стороне, на стороне правды. Мы двигаемся в направлении победы. Потому что победа – это и есть мир для нашего государства. Я уверен, что общество Италии полностью разделяет наше отношение, нашу справедливую борьбу против неспровоцированной войны". России", – сказал Президент.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Италии Серджо Маттареллой. Фото: ОП

Обсудили и форму мира Зеленского

Лидеры обсуждали и восстановление мира на основе формулы мира, предложенной Владимиром Зеленским.

Глава Украинского государства также высоко оценил поддержку Италией международных усилий по привлечению России к ответственности за преступления в Украине. Он отдельно поблагодарил за поддержку со стороны Италии соответствующую работу Международного уголовного суда, а также за участие в Управляющей группе по созданию специального трибунала по преступлению агрессии РФ. против Украины", — говорится в сообщении.

 

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели телефонный разговор. Стороны обсудили разные вопросы, включая военное сотрудничество между двумя странами.

Также недавно Зеленский ввел новые санкции против России. Он подписал соответствующий указ "О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

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