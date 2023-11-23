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Стали відомі подробиці смерті школяра в Івано-Франківській області

23 листопада 2023 13:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Стали відомі подробиці смерті школяра в Івано-Франківській області
Людина зі зброєю в руках. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Стали відомі подробиці смерті 14-річного ліцеїста в Івано-Франківській області. Він помер через необережне поводження іншого учня з пневматичною гвинтівкою.

Про це дізналася "Страна" від своїх джерел в правоохоронних органах.

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Інцидент стався під час уроку "Захист України". Учні в Пнівському ліцеї стріляли по мішенях із пневматичної гвинтівки. 

"Один з учнів Матійчук Іван зарядив у гвинтівку металеву кульку калібром 4,5 міліметра. Коли Матійчук закривав гвинтівку, вона вистрілила. Металева кулька влучила іншому ліцеїсту в грудну клітку", — розповіло джерело ЗМІ.

Під час цього у класі перебував учитель Михайло Йосепчук. Правоохоронці кваліфікували його дії як неналежне виконання професійних обов'язків щодо охорони життя та здоров'я учнів.

"Наразі вирішується питання про повідомлення вчителю Михайлу Йосепчуку про підозру у скоєнні злочину за частиною 2 статті 137 — неналежне виконання обов'язку щодо охорони життя і здоров'я дітей. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі", — додало джерело.

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Допис "Страны". Фото: скриншот

Нагадаємо, на Івано-Франківщині загинув 14-річний школяр під час гурткового заняття. Сталося це вчора, 22 листопада, у приміщенні одного з ліцеїв Надвірнянського району.

Також ми писали, що нещодавно в Одесі викрили чоловіка, який займався продажем зброї. Відомо, що автомати та вибухонебезпечні боєприпаси зловмисник незаконно привіз у 2022 році з Харківщини. 

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