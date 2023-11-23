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Стали известны подробности смерти школьника в Ивано-Франковской области

23 ноября 2023 13:53
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Стали известны подробности смерти школьника в Ивано-Франковской области
Человек с оружием в руках. Фото: Pexels
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Стали известны подробности смерти 14-летнего лицеиста в Ивано-Франковской области. Он умер из-за неосторожного обращения другого ученика с пневматической винтовкой.

Об этом узнала "Страна" от собственных источников в правоохранительных органах.

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Инцидент произошел во время урока "Защита Украины". Ученики в Пневском лицее стреляли по мишеням из пневматической винтовки.

"Один из учеников Матийчук Иван зарядил в винтовку металлический шарик калибром 4,5 миллиметра. Когда Матийчук закрывал винтовку, она выстрелила. Металлический шарик попал другому лицеисту в грудную клетку", — рассказал источник СМИ.

Во время этого в классе находился учитель Михаил Йосепчук. Правоохранители квалифицировали его действия как ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья учащихся.

"Сейчас решается вопрос о сообщении учителю Михаилу Йосепчуку о подозрении в совершении преступления по части 2 статьи 137 — ненадлежащее исполнение обязанности по охране жизни и здоровья детей. Ему грозит до пяти лет лишения свободы", — добавил источник.

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Пост "Страны". Фото: скриншот

Напомним, в Ивано-Франковской области погиб 14-летний школьник во время занятия кружка. Произошло это вчера, 22 ноября, в помещении одного из лицеев Надворнянского района.

Также мы писали, что недавно в Одессе разоблачили мужчину, который занимался продажей оружия. Известно, что автоматы и взрывоопасные боеприпасы злоумышленник незаконно привез в 2022 году из Харьковской области.

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