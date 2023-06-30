Смертельну стрілянину в аеропорті Кишинева влаштував "вагнерівець", — ЗМІ
Чоловік, який влаштував смертельну стрілянину в Кишиневі міг бути громадянином РФ та "вагнерівцем". Внаслідок інциденту загинули дві людини.
Про це повідомляє NM.
Стрілянина в Молдові
За інформацією Pulsmedia.md, нападником міг бути росіянин-"вагнерівець". Зловмисник вихопив зброю у прикордонника.
Спецназ провів штурм приміщення, в якому озброєний чоловік забарикадувався.
"Співробітникам спецназу вдалося затримати чоловіка, який відкрив вогонь у Кишинівському аеропорту", — йдеться у повідомленні.
Нападник також отримав поранення. Йому надають медичну допомогу.
Президент Молдови Майя Санду повідомила, що внаслідок стрілянини загинули прикордонник і працівник Служби безпеки аеропорту.
Україна слідкує за ситуацією в Кишиневі
Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що міністерство відстежує ситуацію в аеропорту Кишинева.
"Дипломати взаємодіють із молдовською владою задля отримання деталей, з‘ясовують можливу наявність українців. Для отримання допомоги наші громадяни можуть звертатися на "гарячу лінію" українського посольства: +37360170896", — додав Ніколенко.
Нагадаємо, сьогодні, 30 червня, в аеропорту Кишинева пролунали постріли. За інформацією ЗМІ, один із пасажирів розпочав стрілянину.
Також ми писали, що у найстарішій синагозі на території Африки сталася стрілянина. Охоронець убив трьох людей і загинув сам.
Додамо, на заводі Mercedes у німецькому місті Зіндельфінгер сталася стрілянина. Зловмисник, який діяв самотужки, встиг убити двох працівників заводу перед тим, як його затримали.