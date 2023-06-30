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Смертельну стрілянину в аеропорті Кишинева влаштував "вагнерівець", — ЗМІ

30 червня 2023 18:57
оновлено: 19:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Смертельну стрілянину в аеропорті Кишинева влаштував "вагнерівець", — ЗМІ
Аеропорт в Кишиневі. Фото: МВС Молдови
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Чоловік, який влаштував смертельну стрілянину в Кишиневі міг бути громадянином РФ та "вагнерівцем". Внаслідок інциденту загинули дві людини.

Про це повідомляє NM.

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Стрілянина в Молдові

За інформацією Pulsmedia.md, нападником міг бути росіянин-"вагнерівець". Зловмисник вихопив зброю у прикордонника.

Спецназ провів штурм приміщення, в якому озброєний чоловік забарикадувався. 

"Співробітникам спецназу вдалося затримати чоловіка, який відкрив вогонь у Кишинівському аеропорту", — йдеться у повідомленні.

Нападник також отримав поранення. Йому надають медичну допомогу.

Президент Молдови Майя Санду повідомила, що внаслідок стрілянини загинули прикордонник і працівник Служби безпеки аеропорту.

Україна слідкує за ситуацією в Кишиневі

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що міністерство відстежує ситуацію в аеропорту Кишинева. 

"Дипломати взаємодіють із молдовською владою задля отримання деталей, з‘ясовують можливу наявність українців. Для отримання допомоги наші громадяни можуть звертатися на "гарячу лінію" українського посольства: +37360170896", — додав Ніколенко.

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Допис Ніколенка. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 30 червня, в аеропорту Кишинева пролунали постріли. За інформацією ЗМІ, один із пасажирів розпочав стрілянину.

Також ми писали, що у найстарішій синагозі на території Африки сталася стрілянина. Охоронець убив трьох людей і загинув сам.

Додамо, на заводі Mercedes у німецькому місті Зіндельфінгер сталася стрілянина. Зловмисник, який діяв самотужки, встиг убити двох працівників заводу перед тим, як його затримали.

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