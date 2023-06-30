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Смертельную стрельбу в аэропорту Кишинева устроил "вагнеровец", — СМИ

30 июня 2023 18:57
обновлено: 19:09
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Смертельную стрельбу в аэропорту Кишинева устроил "вагнеровец", — СМИ
Аэропорт в Кишиневе. Фото: МВД Молдовы
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Мужчина, устроивший смертельную стрельбу в Кишиневе, мог быть гражданином РФ и "вагнеровцем". В результате инцидента погибли два человека.

Об этом сообщает NM.

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По информации Pulsmedia.md, нападающим мог быть россиянин-"вагнеровец". Злоумышленник выхватил оружие у пограничника.

Спецназ провел штурм помещения, в котором вооруженный мужчина забаррикадировался.

"Сотрудникам спецназа удалось задержать мужчину, открывшего огонь в Кишиневском аэропорту", — говорится в сообщении.

Злоумышленник также получил ранения. Ему оказывают медицинскую помощь.

Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что в результате стрельбы погибли пограничник и сотрудник Службы безопасности аэропорта.

Украина следит за ситуацией в Кишиневе

Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что министерство отслеживает ситуацию в аэропорту Кишинева.

"Дипломаты взаимодействуют с молдавскими властями для получения деталей, выясняют возможное наличие украинцев. Для получения помощи наши граждане могут обращаться на "горячую линию" украинского посольства: +37360170896", — добавил Николенко.

Пост
Пост Николенко. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 30 июня, в аэропорту Кишинева раздались выстрелы. По информации СМИ, один из пассажиров начал стрельбу.

Также мы писали, что в старейшей синагоге на территории Африки произошла стрельба. Охранник убил троих человек и погиб сам.

Добавим, на заводе Mercedes в немецком городе Зиндельфингере произошла стрельба. Действовавший в одиночку злоумышленник успел убить двух работников завода перед тем, как его задержали.

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