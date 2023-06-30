Смертельную стрельбу в аэропорту Кишинева устроил "вагнеровец", — СМИ
Мужчина, устроивший смертельную стрельбу в Кишиневе, мог быть гражданином РФ и "вагнеровцем". В результате инцидента погибли два человека.
Об этом сообщает NM.
Стрельба в Молдове
По информации Pulsmedia.md, нападающим мог быть россиянин-"вагнеровец". Злоумышленник выхватил оружие у пограничника.
Спецназ провел штурм помещения, в котором вооруженный мужчина забаррикадировался.
"Сотрудникам спецназа удалось задержать мужчину, открывшего огонь в Кишиневском аэропорту", — говорится в сообщении.
Злоумышленник также получил ранения. Ему оказывают медицинскую помощь.
Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что в результате стрельбы погибли пограничник и сотрудник Службы безопасности аэропорта.
Украина следит за ситуацией в Кишиневе
Спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил, что министерство отслеживает ситуацию в аэропорту Кишинева.
"Дипломаты взаимодействуют с молдавскими властями для получения деталей, выясняют возможное наличие украинцев. Для получения помощи наши граждане могут обращаться на "горячую линию" украинского посольства: +37360170896", — добавил Николенко.
Напомним, сегодня, 30 июня, в аэропорту Кишинева раздались выстрелы. По информации СМИ, один из пассажиров начал стрельбу.
Также мы писали, что в старейшей синагоге на территории Африки произошла стрельба. Охранник убил троих человек и погиб сам.
Добавим, на заводе Mercedes в немецком городе Зиндельфингере произошла стрельба. Действовавший в одиночку злоумышленник успел убить двух работников завода перед тем, как его задержали.