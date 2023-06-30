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В аеропорту Кишинева лунають постріли: розпочалася евакуація

30 червня 2023 18:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В аеропорту Кишинева лунають постріли: розпочалася евакуація
Аеропорт в Кишиневі. Фото: NM
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 30 червня, в аеропорту Кишинева пролунали постріли. За попередньою інформацією, один із пасажирів розпочав стрілянину.

Про це повідомляє NM.

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Стрілянина в аеропорту

Прессекретар Генінспекторату поліції Діана Фетко підтвердила інформацію ЗМІ про постріли в аеропорту. 

Працівників та пасажирів вже евакуювали із будівлі.

У МВС розповіли, що іноземний громадянин, якому заборонили в'їзд до Молдови, розпочав стрілянину. Він використовував вогнепальну зброю. 

Правоохоронці вже перебувають на місці події. Внаслідок стрілянини в аеропорту затримуються всі рейси.

Видання повідомляє про постраждалого внаслідок інциденту. За попередньою інформацією поранення отримав співробітник прикордонної поліції.

Нагадаємо, на випускній церемонії середньої школи в Річмонд, штат Вірджинія, сталася смертельна стрілянина. Чоловік з чотирма пістолетами вбив двох людей та поранив ще п'ятьох.

Також ми писали, що у найстарішій синагозі на території Африки сталася стрілянина. Охоронець убив трьох людей і загинув сам.

Додамо, на заводі Mercedes у німецькому місті Зіндельфінгер сталася стрілянина. Зловмисник, який діяв самотужки, встиг убити двох працівників заводу перед тим, як його затримали.

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