В аеропорту Кишинева лунають постріли: розпочалася евакуація
Сьогодні, 30 червня, в аеропорту Кишинева пролунали постріли. За попередньою інформацією, один із пасажирів розпочав стрілянину.
Про це повідомляє NM.
Стрілянина в аеропорту
Прессекретар Генінспекторату поліції Діана Фетко підтвердила інформацію ЗМІ про постріли в аеропорту.
Працівників та пасажирів вже евакуювали із будівлі.
У МВС розповіли, що іноземний громадянин, якому заборонили в'їзд до Молдови, розпочав стрілянину. Він використовував вогнепальну зброю.
Правоохоронці вже перебувають на місці події. Внаслідок стрілянини в аеропорту затримуються всі рейси.
Видання повідомляє про постраждалого внаслідок інциденту. За попередньою інформацією поранення отримав співробітник прикордонної поліції.
Нагадаємо, на випускній церемонії середньої школи в Річмонд, штат Вірджинія, сталася смертельна стрілянина. Чоловік з чотирма пістолетами вбив двох людей та поранив ще п'ятьох.
Також ми писали, що у найстарішій синагозі на території Африки сталася стрілянина. Охоронець убив трьох людей і загинув сам.
Додамо, на заводі Mercedes у німецькому місті Зіндельфінгер сталася стрілянина. Зловмисник, який діяв самотужки, встиг убити двох працівників заводу перед тим, як його затримали.