У Німеччині сталася стрілянина на заводі Mercedes, є загиблі

Логотип концерну Mercedes-Benz. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha/File Photo

На заводі Mercedes у німецькому місті Зіндельфінгер сталася стрілянина. Зловмисник, який діяв самотужки, встиг убити двох працівників заводу перед тим, як його затримали.

Про це повідомило німецьке видання Sindelfinger Zeitung.

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Стрілянина на заводі

У німецкому місті Зіндельфінгер на заводі, що належить концерну Mercedes, сьогодні, 11 травня, сталася стрілянина.

Працівники заводу почули постріли близько 7:45 ранку і викликали поліцію.

Поліцейські, які прибули на місце, затримали зловмисника. Правоохоронці заявили, що той, імовірно, був один, без підтримки якихось гіпотетичних поплічників.

Смертельні наслідки

За попередніми даними, внаслідок стрілянини на заводі загинула одна людина.

Ще один працівник заводу був поранений.

Стан постраждалого оцінили як важкий, тому медична допомога прибула на місце інциденту на гелікоптері, аби оперативно транспортувати чоловіка до лікарні.

Пізніше стало відомо, що загиблих внаслідок стрілянини уже двоє.

Нагадаємо, у березні в німецькому місті Гамбург чоловік застрелив людину на вулиці, а тоді вчинив самогубство.