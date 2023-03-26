У Німеччині чоловік застрелив людину на вулиці, а тоді вчинив самогубство
У німецькому місті Гамбург сталася стрілянина. Унаслідок події загинуло двоє людей.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
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Подробиці інциденту
Інцидент стався в районі Лангенхорн. Прокуратура Гамбурга повідомила, що один із загиблих, імовірно, є стрільцем. Він зробив кілька пострілів в іншого чоловіка, а потім направив зброю на себе.
Поліція повідомила, що вони завершили первинне реагування і тепер розслідують інцидент. Офіцери виявили двох мертвих чоловіків на доріжці між двома житловими будинками. Обидва, як кажуть, померли від вогнепальних поранень миттєво.
Стрілку було 50 років, а його жертві — 42 роки. Чоловіки були знайомі, зазначили правоохоронці.
Нагадаємо, 9 березня у німецькому місті Гамбург сталася смертельна стрілянина. Невідомий чоловік увійшов до церкви та з незрозумілих причин почав безладно розстрілювати присутніх.