У Німеччині чоловік застрелив людину на вулиці, а тоді вчинив самогубство

У Гамбурзі сталася стрілянина на вулиці

У німецькому місті Гамбург сталася стрілянина. Унаслідок події загинуло двоє людей.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Подробиці інциденту

Інцидент стався в районі Лангенхорн. Прокуратура Гамбурга повідомила, що один із загиблих, імовірно, є стрільцем. Він зробив кілька пострілів в іншого чоловіка, а потім направив зброю на себе.

Поліція повідомила, що вони завершили первинне реагування і тепер розслідують інцидент. Офіцери виявили двох мертвих чоловіків на доріжці між двома житловими будинками. Обидва, як кажуть, померли від вогнепальних поранень миттєво.

Стрілку було 50 років, а його жертві — 42 роки. Чоловіки були знайомі, зазначили правоохоронці.

Нагадаємо, 9 березня у німецькому місті Гамбург сталася смертельна стрілянина. Невідомий чоловік увійшов до церкви та з незрозумілих причин почав безладно розстрілювати присутніх.