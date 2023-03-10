У Гамбурзі невідомий відкрив стрілянину у церкві — семеро людей загинули

У Гамбурзі сталася стрілянина у церкві, багато загиблих і поранених
У німецькому місті Гамбург сталася смертельна стрілянина. Невідомий чоловік увійшов до церкви та з незрозумілих причин почав безладно розстрілювати присутніх.
Про це пише BBC.
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Що відомо
За даними ЗМІ, трагедія сталася у залі зборів храму "Свідків Єгови". Невідомий увірвався до будівлі та почав розстрілювати людей. Стрілок вбив семеро людей, ще близько 25 отримали поранення.
Зазначається, що злочинець встиг зникнути до того, як правоохоронці прибули на тривожний виклик. Його оголошено в розшук і попередньо мотиви його злочину невідомі.
Представник поліції розповів ЗМІ, що кілька вулиць було оточено, а населення попередили за допомогою текстових повідомлень, щоб воно уникало цього району. Місцевих жителів попросили залишатися в приміщеннях і користуватися телефонами тільки "в екстрених випадках", щоб не перевантажувати мережу.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в росії військові влаштували п'яну стрілянину.
Йдеться про місто Дальнєгорськ, що аж у Приморському краї росії.