В Гамбурге неизвестный открыл стрельбу в церкви — семь человек погибли

В Гамбурге произошла стрельба в церкви, много погибших и раненых
В немецком городе Гамбург произошла смертельная стрельба. Неизвестный мужчина вошел в церковь и по непонятным причинам начал беспорядочно расстреливать собравшихся.
Об этом пишет BBC.
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Что известно
По данным СМИ, трагедия произошла в зале собрания храма "Свидетелей Иеговы". Неизвестный ворвался в здание и начал расстреливать людей. Стрелок убил семь человек, еще около 25 получили ранения.
Отмечается, что преступник успел скрыться до того, как правоохранители прибыли по тревожному вызову. Он объявлен в розыск и предварительно мотивы его преступления неизвестны.
Представитель полиции рассказал СМИ, что несколько улиц были оцеплены, а население предупредили с помощью текстовых сообщений, чтобы оно избегало этого района. Местных жителей попросили оставаться в помещениях и пользоваться телефонами только "в экстренных случаях", чтобы не перегружать сеть.
Напомним, ранее мы писали, что в россии военные устроили пьяную стрельбу.
Речь идет о городе Дальнегорске, который находится в Приморском крае россии.