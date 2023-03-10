В Гамбурге неизвестный открыл стрельбу в церкви — семь человек погибли

По меньшей мере, семь человек погибли

В немецком городе Гамбург произошла смертельная стрельба. Неизвестный мужчина вошел в церковь и по непонятным причинам начал беспорядочно расстреливать собравшихся.

Об этом пишет BBC.

Что известно

По данным СМИ, трагедия произошла в зале собрания храма "Свидетелей Иеговы". Неизвестный ворвался в здание и начал расстреливать людей. Стрелок убил семь человек, еще около 25 получили ранения.

Отмечается, что преступник успел скрыться до того, как правоохранители прибыли по тревожному вызову. Он объявлен в розыск и предварительно мотивы его преступления неизвестны.

Представитель полиции рассказал СМИ, что несколько улиц были оцеплены, а население предупредили с помощью текстовых сообщений, чтобы оно избегало этого района. Местных жителей попросили оставаться в помещениях и пользоваться телефонами только "в экстренных случаях", чтобы не перегружать сеть.

Напомним, ранее мы писали, что в россии военные устроили пьяную стрельбу.

Речь идет о городе Дальнегорске, который находится в Приморском крае россии.