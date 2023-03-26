В Германии мужчина застрелил человека на улице, а затем совершил самоубийство
В немецком городе Гамбург произошла стрельба. В результате происшествия погибли два человека.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
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Подробности инцидента
Инцидент произошел в районе Лангенхорна. Прокуратура Гамбурга сообщила, что один из погибших, по всей вероятности, является стрелком. Он произвел несколько выстрелов в другого мужчину, а затем направил оружие на себя.
Полиция сообщила, что они завершили первоначальное реагирование и теперь расследуют инцидент. Офицеры обнаружили двух мертвых мужчин на дорожке между двумя жилыми домами. Оба, как говорится, скончались от огнестрельных ранений мгновенно.
Стрелку было 50 лет, а его жертве — 42 года. Мужчины были знакомы, отметили правоохранители.
Напомним, 9 марта в немецком городе Гамбург произошла смертельная стрельба. Неизвестный мужчина вошел в церковь и по непонятным причинам начал беспорядочно расстреливать собравшихся.