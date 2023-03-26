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В Германии мужчина застрелил человека на улице, а затем совершил самоубийство

26 марта 2023 22:33
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В Гамбурге произошла стрельба на улице
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В немецком городе Гамбург произошла стрельба. В результате происшествия погибли два человека.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Подробности инцидента

Инцидент произошел в районе Лангенхорна. Прокуратура Гамбурга сообщила, что один из погибших, по всей вероятности, является стрелком. Он произвел несколько выстрелов в другого мужчину, а затем направил оружие на себя.

Полиция сообщила, что они завершили первоначальное реагирование и теперь расследуют инцидент. Офицеры обнаружили двух мертвых мужчин на дорожке между двумя жилыми домами. Оба, как говорится, скончались от огнестрельных ранений мгновенно.

Стрелку было 50 лет, а его жертве — 42 года. Мужчины были знакомы, отметили правоохранители.

Напомним, 9 марта в немецком городе Гамбург произошла смертельная стрельба. Неизвестный мужчина вошел в церковь и по непонятным причинам начал беспорядочно расстреливать собравшихся.

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