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В Германии произошла стрельба на заводе Mercedes, есть погибшие

11 мая 2023 12:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Германии произошла стрельба на заводе Mercedes, есть погибшие
Логотип концерна Mercedes-Benz. Фото: Reuters/Athit Perawongmetha/File Photo
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На заводе Mercedes в немецком городе Зиндельфингер произошла стрельба. Действовавший в одиночку злоумышленник успел убить двух работников завода перед тем, как его задержали.

Об этом сообщило немецкое издание Sindelfinger Zeitung .

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Стрельба на заводе

В немецком городе Зиндельфингер на заводе, принадлежащем концерну Mercedes, сегодня, 11 мая, произошла стрельба.

Сотрудники завода услышали выстрелы около 7:45 утра и вызвали полицию.

Прибывшие на место полицейские задержали злоумышленника. Правоохранители заявили, что тот, вероятно, был один, без поддержки каких-либо гипотетических приспешников.

Смертельные последствия

По предварительным данным, в результате стрельбы на заводе погиб один человек.

Еще один работник завода был ранен.

Состояние пострадавшего оценили как тяжелое, поэтому медицинская помощь прибыла на место инцидента на вертолете, чтобы оперативно транспортировать мужчину в больницу.

Позже стало известно, что погибших в результате стрельбы уже двое.

Напомним, в марте в немецком городе Гамбург мужчина застрелил человека на улице, а затем совершил самоубийство.

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