В аэропорту Кишинева раздаются выстрелы: началась эвакуация

Аэропорт в Кишиневе. Фото: NM

Сегодня, 30 июня, в аэропорту Кишинева раздались выстрелы. По предварительной информации, один из пассажиров начал стрельбу.

Об этом сообщает NM.

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Стрельба в аэропорту

Пресс-секретарь Генинспектората полиции Диана Фетко подтвердила информацию СМИ о выстрелах в аэропорту.

Работников и пассажиров уже эвакуировали из здания.

В МВД рассказали, что иностранный гражданин, которому запретили въезд в Молдову, открыл стрельбу. Он использовал огнестрельное оружие.

Правоохранители уже находятся на месте происшествия. В результате стрельбы в аэропорту задерживаются все рейсы.

Издание сообщает о пострадавшем в результате инцидента. По предварительной информации ранение получил сотрудник пограничной полиции.

Напомним, на выпускной церемонии средней школы в Ричмонде, штат Вирджиния, произошла смертельная стрельба. Человек с четырьмя пистолетами убил двух человек и ранил еще пятерых.

Также мы писали, что в старейшей синагоге на территории Африки произошла стрельба. Охранник убил троих человек и погиб сам.

Добавим, на заводе Mercedes в немецком городе Зиндельфингере произошла стрельба. Действовавший в одиночку злоумышленник успел убить двух работников завода перед тем, как его задержали.