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СБУ викрила в Україні російську фінансову піраміду на майже 40 млн доларів

4 квітня 2023 12:40
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Обшуки у шахраїв
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Організатори "піраміди" пропонували своїм клієнтам стати інвесторами і переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає "примножувати" капіталовкладення. Зловмисники обдурили понад тисячі людей.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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Правоохоронці розповіли, що масштабна шахрайська схема була замаскована під псевдоінвестиційний проєкт "Life is good". Організатори "піраміди" пропонували своїм клієнтам стати інвесторами та переказати гроші на рахунок компанії, яка нібито допомагає "примножувати" капіталовкладення.

Для користування "послугою" шахраї розробили власний вебресурс з обліковими записами потенційних "інвесторів". Ділки обіцяли "вкладникам" стабільні прибутки у вигляді "дивідендів" від інвестування в акції перспективних підприємств світового рівня.

Крім того, шахраї "гарантували" своїм клієнтам "бонуси" у разі залучення до проєкту нових учасників. Отримані від інвесторів гроші ділки переводили на власні криптогаманці та банківські рахунки.

Хто причетний до афери

За даними слідства, до організації оборудки причетні понад 10 осіб. Насамперед це громадяни країни-агресора.

Спочатку "проєкт" діяв лише на території рф, але після 2017 року його поступово намагались реалізувати в Україні через масовану рекламну кампанію в інтернеті та відкриття офісу у Києві.

Після початку повномасштабного вторгнення організатори "піраміди" хотіли приховати свою причетність до неї. Для цього налагодили механізм залучення віртуальних активів через мережу обмінних пунктів криптовалюти по всій території України.

Скільки людей обдурили шахраї

За матеріалами слідства, зловмисники отримали майже 40 млн доларів, обдуривши при цьому понад тисячу осіб.

Обшуки у ділків

Під час обшуків у київському офісі та за адресами проживання фігурантів виявлено:

  • комп’ютери, мобільні телефони, бухгалтерію та чорнові записи із доказами протиправної діяльності;
  • сувенірну та рекламну продукцію, яку ділки використовували для залучення "інвесторів".

обшуки

обшуки

обшуки

обшуки

обшуки

обшуки

Наразі одному із топменеджерів "інвестпроєкту" повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті СБУ затримала агента-антисеміта рф, який погрожував голові єврейської громади.

Під час обшуку у помешканні зловмисника виявлено комп’ютерну техніку із доказами злочину та прокремлівську літературу, де російські автори вихваляють спецслужби рф.

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