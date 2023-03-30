СБУ допомогла нейтралізувати групу шахраїв, які обкрадали громадян ЄС
Служба безпеки спільно з Нацполіцією та правоохоронними органами Чехії нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання шахраїв. Зловмисники спеціалізувались на викраденні грошей з банківських рахунків громадян Євросоюзу через фішингові посилання в популярних інтернет-магазинах.
Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.
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Подробиці операції
За оперативними даними, з лютого минулого року ділки ошукали понад тисячу жителів ЄС на загальну суму 160 млн у гривневому еквіваленті.
"У ході слідчо-оперативних дій в Україні затримано організатора угруповання та його спільника. Крім того, на території Євросоюзу затримано ще 17 учасників злочинної групи. Серед них – громадяни Білорусі", — розповіли в СБУ.
За даними слідства, організатором незаконної діяльності є мешканець Києва, фахівець у сфері ІТ. Своїх спільників він підшукував через власні зв’язки, а також на платформі Darknet.
"Для реалізації шахрайської схеми зловмисники розміщували на торговельних інтернет-платформах оголошення про "продаж" популярних товарів за "привабливою" ціною. Для оформлення замовлення покупцям пропонували перейти за фішинговим посиланням, де вони вносили реквізити своїх банківських карток", — йдеться у повідомленні.
Де проводилися обшуки
Під час 35 обшуків в офісах та помешканнях фігурантів у Києві, Харкові, а також у Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях виявлено:
- сім-картки, у тому числі європейських мобільних операторів, телефони, комп’ютери та носії інформації із доказами протиправної діяльності;
- банківські картки, які ділки використовували для "обготівковування" викрадених електронних грошей.
За якими статтями підозра
Затриманим в Україні організатору шахрайської схеми та його спільнику повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 255 та ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
- ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. 4 ст. 190 (організація заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації).
Наразі суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одній із виправних колоній Рівненської області поліція і СБУ виявили шахраїв, які видурювали гроші у родичів військовополонених. Суми афер досягали 100 тисяч гривень.
Також відомо, що з початком війни в Україні з'явилися нові злочинні схеми аферистів. Нерідко шахраї прикидаються благодійними фондами для нібито збору коштів українським військовим.