СБУ допомогла нейтралізувати групу шахраїв, які обкрадали громадян ЄС

Організатором схеми виявився ІТ-спеціаліст із Києва

Служба безпеки спільно з Нацполіцією та правоохоронними органами Чехії нейтралізувала транснаціональне злочинне угруповання шахраїв. Зловмисники спеціалізувались на викраденні грошей з банківських рахунків громадян Євросоюзу через фішингові посилання в популярних інтернет-магазинах.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру СБУ.

Подробиці операції

За оперативними даними, з лютого минулого року ділки ошукали понад тисячу жителів ЄС на загальну суму 160 млн у гривневому еквіваленті.

"У ході слідчо-оперативних дій в Україні затримано організатора угруповання та його спільника. Крім того, на території Євросоюзу затримано ще 17 учасників злочинної групи. Серед них – громадяни Білорусі", — розповіли в СБУ.

За даними слідства, організатором незаконної діяльності є мешканець Києва, фахівець у сфері ІТ. Своїх спільників він підшукував через власні зв’язки, а також на платформі Darknet.

"Для реалізації шахрайської схеми зловмисники розміщували на торговельних інтернет-платформах оголошення про "продаж" популярних товарів за "привабливою" ціною. Для оформлення замовлення покупцям пропонували перейти за фішинговим посиланням, де вони вносили реквізити своїх банківських карток", — йдеться у повідомленні.

Де проводилися обшуки

Під час 35 обшуків в офісах та помешканнях фігурантів у Києві, Харкові, а також у Львівській, Івано-Франківській та Вінницькій областях виявлено:

сім-картки, у тому числі європейських мобільних операторів, телефони, комп’ютери та носії інформації із доказами протиправної діяльності;

банківські картки, які ділки використовували для "обготівковування" викрадених електронних грошей.

За якими статтями підозра

Затриманим в Україні організатору шахрайської схеми та його спільнику повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 та ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 та ч. 4 ст. 190 (організація заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації).

Наразі суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в одній із виправних колоній Рівненської області поліція і СБУ виявили шахраїв, які видурювали гроші у родичів військовополонених. Суми афер досягали 100 тисяч гривень.

Також відомо, що з початком війни в Україні з'явилися нові злочинні схеми аферистів. Нерідко шахраї прикидаються благодійними фондами для нібито збору коштів українським військовим.