Шахраї видурювали гроші у родичів військовополонених: поліція знайшла аферистів у колонії

Затримання шахраїв у колонії

В одній із виправних колоній Рівненської області поліція і СБУ виявили шахраїв, які видурювали гроші у родичів військовополонених. Суми афер досягали 100 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Шахраї наживалися на родичах полонених

Нацполіція та СБУ виявили і ліквідували у Рівненській області злочинне угруповання, яке займалося аферами, видурюючи гроші у родичів українських військовополонених.

Зловмисники знаходили у тематичних пабліках популярних соцмереж родичів тих бійців, які перебувають у полоні, і представлялися їм військовослужбовцями, обіцяючи допомогти у встановленні інформації про полонених.

Цю допомогу вони оцінювали у різні суми — від 3 до 100 тисяч гривень, залежно від фінансового стану потерпілих та їхнього емоційно-психологічного стану.

Після отримання грошей, які жертви шахрайства скидали на картки аферистів, ті припиняли спілкування із родичами військовополонених.

Аферисти в колонії

Правоохоронці виявили, що ця група аферистів перебувала в одній із виправних колоній Рівненської області.

Усі троє членів банди відбували покарання за тяжкі злочини.

У одного із аферистів була знайома, залучена до кримінального бізнесу.

Під час обшуку у колонії та за місцем проживання знайомої правоохоронці виявили:

мобільні телефони і планшети;

майже два десятки сім-карток різних мобільних операторів, на які були зареєстровані фейкові акаунти та з яких зловмисники телефонували потерпілим;

п'ять банківських карток, на які надходили гроші від потерпілих;

чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

Нагадаємо, що з початком війни в Україні з'явилися нові злочинні схеми аферистів. Нерідко шахраї прикидаються благодійними фондами для нібито збору коштів українським військовим.

Фото: СБУ