Шахраї видурювали гроші у родичів військовополонених: поліція знайшла аферистів у колонії
В одній із виправних колоній Рівненської області поліція і СБУ виявили шахраїв, які видурювали гроші у родичів військовополонених. Суми афер досягали 100 тисяч гривень.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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Шахраї наживалися на родичах полонених
Нацполіція та СБУ виявили і ліквідували у Рівненській області злочинне угруповання, яке займалося аферами, видурюючи гроші у родичів українських військовополонених.
Зловмисники знаходили у тематичних пабліках популярних соцмереж родичів тих бійців, які перебувають у полоні, і представлялися їм військовослужбовцями, обіцяючи допомогти у встановленні інформації про полонених.
Цю допомогу вони оцінювали у різні суми — від 3 до 100 тисяч гривень, залежно від фінансового стану потерпілих та їхнього емоційно-психологічного стану.
Після отримання грошей, які жертви шахрайства скидали на картки аферистів, ті припиняли спілкування із родичами військовополонених.
Аферисти в колонії
Правоохоронці виявили, що ця група аферистів перебувала в одній із виправних колоній Рівненської області.
Усі троє членів банди відбували покарання за тяжкі злочини.
У одного із аферистів була знайома, залучена до кримінального бізнесу.
Під час обшуку у колонії та за місцем проживання знайомої правоохоронці виявили:
- мобільні телефони і планшети;
- майже два десятки сім-карток різних мобільних операторів, на які були зареєстровані фейкові акаунти та з яких зловмисники телефонували потерпілим;
- п'ять банківських карток, на які надходили гроші від потерпілих;
- чорнові записи із доказами незаконної діяльності.
Нагадаємо, що з початком війни в Україні з'явилися нові злочинні схеми аферистів. Нерідко шахраї прикидаються благодійними фондами для нібито збору коштів українським військовим.
Фото: СБУ