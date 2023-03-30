Мошенники выдумывали деньги у родственников военнопленных: полиция нашла аферистов в колонии
В одной из исправительных колоний Ровенской области полиция и СБУ обнаружили мошенников, которые выманивали деньги у родственников военнопленных. Суммы афер достигали 100 тысяч гривен.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Мошенники наживались на родственниках пленных
Нацполиция и СБУ обнаружили и ликвидировали в Ровенской области преступную группировку, занимавшуюся аферами, выдумывая деньги у родственников украинских военнопленных.
Злоумышленники находили в тематических пабликах популярных соцсетей родственников бойцов, которые находятся в плену, и представлялись им военнослужащими, обещая помочь в установлении информации о пленных.
Эту помощь они оценивали в разные суммы — от 3 до 100 тысяч гривен, в зависимости от финансового состояния пострадавших и их эмоционально-психологического состояния.
После получения денег, жертвы мошенничества сбрасывали на карточки аферистов, те прекращали общение с родственниками военнопленных.
Аферисты в колонии
Правоохранители установили, что эта группа аферистов находилась в одной из исправительных колоний Ровенской области.
Все трое членов банды отбывали наказание за тяжкие преступления.
У одного из аферистов была знакомая, вовлеченная в криминальный бизнес.
Во время обыска в колонии и по месту жительства знакомой правоохранители обнаружили:
- мобильные телефоны и планшеты;
- почти два десятка сим-карт разных мобильных операторов, на которые были зарегистрированы фейковые аккаунты и из которых злоумышленники звонили потерпевшим;
- пять банковских карточек, на которые поступали деньги от потерпевших;
- черновые записи с подтверждениями незаконной деятельности.
Напомним, что с началом войны на Украине появились новые преступные схемы аферистов. Нередко мошенники прикидываются благотворительными фондами для якобы сбора средств украинским военным.
Фото: СБУ