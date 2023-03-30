Мошенники выдумывали деньги у родственников военнопленных: полиция нашла аферистов в колонии

Задержание мошенников в колонии

В одной из исправительных колоний Ровенской области полиция и СБУ обнаружили мошенников, которые выманивали деньги у родственников военнопленных. Суммы афер достигали 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Мошенники наживались на родственниках пленных

Нацполиция и СБУ обнаружили и ликвидировали в Ровенской области преступную группировку, занимавшуюся аферами, выдумывая деньги у родственников украинских военнопленных.

Злоумышленники находили в тематических пабликах популярных соцсетей родственников бойцов, которые находятся в плену, и представлялись им военнослужащими, обещая помочь в установлении информации о пленных.

Эту помощь они оценивали в разные суммы — от 3 до 100 тысяч гривен, в зависимости от финансового состояния пострадавших и их эмоционально-психологического состояния.

После получения денег, жертвы мошенничества сбрасывали на карточки аферистов, те прекращали общение с родственниками военнопленных.

Аферисты в колонии

Правоохранители установили, что эта группа аферистов находилась в одной из исправительных колоний Ровенской области.

Все трое членов банды отбывали наказание за тяжкие преступления.

У одного из аферистов была знакомая, вовлеченная в криминальный бизнес.

Во время обыска в колонии и по месту жительства знакомой правоохранители обнаружили:

мобильные телефоны и планшеты;

почти два десятка сим-карт разных мобильных операторов, на которые были зарегистрированы фейковые аккаунты и из которых злоумышленники звонили потерпевшим;

пять банковских карточек, на которые поступали деньги от потерпевших;

черновые записи с подтверждениями незаконной деятельности.

Напомним, что с началом войны на Украине появились новые преступные схемы аферистов. Нередко мошенники прикидываются благотворительными фондами для якобы сбора средств украинским военным.

Фото: СБУ