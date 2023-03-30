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СБУ помогла нейтрализовать группу мошенников, обворовавших граждан ЕС

30 марта 2023 15:22
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Организатором схемы оказался ИТ-специалист из Киева
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Служба безопасности совместно с Нацполицией и правоохранительными органами Чехии нейтрализовала транснациональную преступную группировку мошенников. Злоумышленники специализировались на похищении денег с банковских счетов граждан Евросоюза через фишинговые ссылки в популярных интернет-магазинах.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

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Подробности операции

По оперативным данным, с февраля прошлого года дельцы обманули более тысячи жителей ЕС на общую сумму 160 млн в гривневом эквиваленте.

СБУ задержание мошенников

"В ходе следственно-оперативных действий в Украине задержан организатор группировки и его сообщник. Кроме того, на территории Евросоюза задержаны еще 17 участников преступной группы. Среди них — граждане Беларуси", — рассказали в СБУ.

СБУ задержание мошенников

По данным следствия, организатором незаконной деятельности является житель Киева, специалист в сфере ИТ. Своих подельников он подыскивал через собственные связи, а также на платформе Darknet.

СБУ задержание мошенников

"Для реализации мошеннической схемы злоумышленники размещали на торговых интернет-платформах объявления о "продаже" популярных товаров по "привлекательной" цене. Для оформления заказа покупателям предлагали перейти по фишинговой ссылке, где они вносили реквизиты своих банковских карт", — говорится в сообщении.

Где проводились обыски

Во время 35 обысков в офисах и квартирах фигурантов в Киеве, Харькове, а также во Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях выявлено:

  • сим-карты, в том числе европейские мобильные операторы, телефоны, компьютеры и носители информации с доказательствами противоправной деятельности;
  • банковские карточки, которые дельцы использовали для "обналичивания" похищенных электронных денег.

СБУ задержание мошенников

По каким статьям подозрение

Задержанный в Украине организатор мошеннической схемы и его сообщник сообщены о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 255 и ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);
  • ч. ч. 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28 и ч. 4 ст. 190 (организация завладения чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники в составе преступной организации).

Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступлений и привлечению виновных к ответственности.

Напомним, ранее сообщалось, что в одной из исправительных колоний Ровенской области полиция и СБУ обнаружили мошенников, которые выманивали деньги у родственников военнопленных. Суммы афер достигали 100 тысяч гривен.

Также известно, что с началом войны на Украине появились новые преступные схемы аферистов. Нередко мошенники притворяются благотворительными фондами для якобы сбора средств украинским военным.

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