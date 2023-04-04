СБУ разоблачила в Украине российскую финансовую пирамиду почти на 40 млн долларов

Обыски у мошенников

Организаторы "пирамиды" предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает "умножать" капиталовложения. Злоумышленники обманули более тысячи человек.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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Российская финансовая пирамида

Правоохранители рассказали, что масштабная мошенническая схема была замаскирована под псевдоинвестиционный проект "Life is good". Организаторы "пирамиды" предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает "умножать" капиталовложения.

Для использования "услугой" мошенники разработали свой веб-ресурс с учетными записями потенциальных "инвесторов". Дельцы обещали "вкладчикам" стабильные прибыли в виде "дивидендов" от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня.

Кроме того, мошенники "гарантировали" своим клиентам "бонусы" в случае привлечения в проект новых участников. Вырученные от инвесторов деньги дельцы переводили на собственные криптогаманцы и банковские счета.

Кто причастен к афере

По данным следствия, к организации сделки причастны более 10 человек. В первую очередь это граждане страны-агрессора.

Сначала "проект" действовал только на территории россии, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве.

После начала полномасштабного вторжения устроители "пирамиды" хотели скрыть свою причастность к ней. Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины.

Сколько людей обманули мошенники

По материалам следствия, злоумышленники получили почти 40 млн долларов, обманув при этом более тысячи человек.

Обыски у дельцов

Во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигуранты обнаружены:

компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерию и черновые записи с поличным;

сувенирную и рекламную продукцию, используемую дельцами для привлечения "инвесторов".

В настоящее время один из топменеджеров "инвестпроекта" сообщен о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Напомним, недавно на Закарпатье СБУ задержала агента-антисемита рф, который угрожал главе еврейской общины.

Во время обыска в доме злоумышленника обнаружена компьютерная техника с поличным и прокремлевская литература, где российские авторы восхваляют спецслужбы россии.