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Россияне показали Гиркина, которого якобы избил в СИЗО "азовец"

25 сентября 2023 11:27
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Россияне показали Гиркина, которого якобы избил в СИЗО "азовец"
Террорист Игорь Гиркин. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Россияне заявляют, что террориста Игоря Гиркина якобы избил украинский военнопленный из полка "Азов". По их словам, это произошло в СИЗО.

Об этом сообщают российские пропагандистские Telegram-каналы.

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Избитый Гиркин

Согласно сообщениям, Гиркина доставили в СИЗО вместе с украинскими военнопленными из Мариуполя Донецкой области. Пропагандисты пишут, что нападение на террориста произошло, когда он вышел на прогулку. Гиркина якобы избил "азовец".

Россияне заявляют, что это было санкционировано администрацией СИЗО.

"Естественно, без зеленого света со стороны администрации это было невозможно осуществить", — говорится в сообщении.

Избитый террорист Игорь Гиркин
Избитый террорист Гиркин. Фото: t.me/apwagner
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Пост российского Telegram-канала. Фото: скриншот

Напомним, 21 июля российские правоохранители задержали террориста Игоря Гиркина.

Также мы писали, что арестованный террорист Игорь Стрелков-Гиркин заявил, что хочет занять кресло президента России. При этом он привел ряд аргументов, почему считает себя более подходящим кандидатом по сравнению с Владимиром Путиным.

Добавим, в Мещанском суде Москвы принято решение продлить содержание под стражей Игорю Стрелкову (известному также как Гиркин), который ранее возглавлял донецкое ополчение. Арест продлили до 18 декабря 2023 года. 

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