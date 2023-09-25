Росіяни показали Гіркіна, якого нібито побив у СІЗО "азовець"

Терорист Ігор Гіркін. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Росіяни заявляють, що терориста Ігоря Гіркіна нібито побив український військовополонений із полку "Азов". За їхніми словами, це відбулося в СІЗО.

Про це повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали.

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Побитий Гіркін

Згідно з повідомленнями, Гіркіна доправили в СІЗО разом з українськими військовополоненими з Маріуполя Донецької області. Пропагандисти пишуть, що напад на терориста стався, коли він вийшов на прогулянку. Гіркіна нібито побив "азовець".

Росіяни заявляють, що це було санкціоновано адміністрацією СІЗО.

"Природно, без зеленого світла з боку адміністрації це було неможливо здійснити", — йдеться в повідомленні.

Побитий терорист Гіркін. Фото: t.me/apwagner

Допис російського Telegram-каналу. Фото: скриншот

Нагадаємо, 21 липня російські правоохоронці затримали терориста Ігоря Гіркіна.

Також ми писали, що заарештований терорист Ігор Стрєлков-Гіркін заявив, що хоче зайняти крісло президента Росії. При цьому він навів низку аргументів, чому вважає себе більш відповідним кандидатом у порівнянні з Володимиром Путіним.

Додамо, у Міщанському суді Москви ухвалено рішення продовжити утримання під вартою Ігорю Стрєлкову (відомому також як Гіркін), який раніше очолював донецьке ополчення. Арешт продовжили до 18 грудня 2023 року.