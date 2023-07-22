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У британській розвідці розповіли, чим може обернутися для Путіна арешт Гіркіна

22 липня 2023 14:07
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У британській розвідці розповіли, чим може обернутися для Путіна арешт Гіркіна
Володимир Путін. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У РФ відчутно послабили заборону, де відкрито критикують режим президента Росії Володимира Путіна. Через арешт колишнього ватажка так званої армії "ДНР" Ігоря Гіркіна російські військові блогери можуть бути розлючені, адже вважають його "проникливим військовим аналітиком". 

Про це пише Міністерство оборони Британії у Twitter.

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"Значно послабилося табу на неприховану критику путінського режиму", — зазначають у повідомленні.

Відомо, що Гіркін протягом довгого часу вдавався до критики щодо того, як Міністерство оборони Росії веде війну в Україні. Однак за останній час він почав прямо критикувати російського диктатора та його керівництво.

Чи вплинув бунт Пригожина

За інформацією розвідки Британії, попри те, що Гіркін не співпрацює з ПВК "Вагнер", він, швидше за все, вирішив спробувати більш ширше розкритикувати Путіна користуючись невдалим заколотом очільника "вагнерівців" Євгена Пригожина.

"Цей крок, ймовірно, розлютить колег із спільноти міл-блогерів — і елементів у складі військової служби — які переважно бачать Гіркіна як проникливого військового аналітика та патріота", — додали у повідомленні. 

Останнє оновлення розвідки Міністерства оборони США щодо ситуації в Україні – 22 липня 2023 р. Повний текст зображення див. у ланцюжку нижче.
Зведення британської розвідки

Нагадаємо, в ISW повідомили, що арешт колишнього очільника бойовиків армії "ДНР" Ігоря Гіркіна, ймовірно, є "публічним проявом зміни балансу сил між угрупованнями Кремля". Також це може завдати шкоди ФСБ, де Гіркін ніс службу.

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