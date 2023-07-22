В британской разведке рассказали, чем может обернуться для Путина арест Гиркина

Владимир Путин. Фото: Reuters

В РФ ощутимо ослабили запрет, где открыто критикуют режим президента России Владимира Путина. Из-за ареста бывшего главаря так называемой армии "ДНР" Игоря Гиркина российские военные блоггеры могут быть взбешены, ведь считают его "проницательным военным аналитиком".

Об этом пишет Министерство обороны Британии в Twitter.

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"Значительно ослабилось табу на нескрываемую критику путинского режима", — отмечают в сообщении.

Известно, что Гиркин долгое время прибегал к критике относительно того, как Министерство обороны России ведет войну в Украине. Однако в последнее время он начал прямо критиковать российского диктатора и его руководство.

Повлиял ли бунт Пригожина

По информации разведки Британии, несмотря на то, что Гиркин не сотрудничает с ЧВК "Вагнер", он, скорее всего, решил попытаться более широко раскритиковать Путина, пользуясь неудачным мятежом главы "вагнеровцев" Евгения Пригожина.

"Этот шаг, вероятно, разозлит коллег из сообщества мил-блоггеров — и элементов в составе военной службы — которые преимущественно видят Гиркина как проницательного военного аналитика и патриота", — добавили в сообщении.

Сводка британской разведки

Напомним, в ISW сообщили, что арест бывшего главы боевиков армии "ДНР" Игоря Гиркина, вероятно, является "публичным проявлением изменения баланса сил между группировками Кремля". Также это может нанести ущерб ФСБ, где Гиркин нес службу.