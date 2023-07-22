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В ISW розповіли, чому Кремль вирішив затримати Гіркіна

22 липня 2023 07:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В ISW розповіли, чому Кремль вирішив затримати Гіркіна
Судове слухання у справі Гіркіна-Стрєлкова у Міщанському районному суді Москви. Фото: скриншот з відео росЗМІ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Росії арешт колишнього очільника бойовиків армії "ДНР" Ігоря Гіркіна, ймовірно, є "публічним проявом зміни балансу сил між угрупованнями Кремля". Також це може завдати шкоди ФСБ, де Гіркін ніс службу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Як затримали Гіркіна

Відомо, що його арештували 21 липня. Гіркіна будуть тримати під вартою до 18 вересня через ознаки екстремізму. 

За словами дружини Гіркіна Мирослави Регінської, представниками Слідчого комітету РФ було затримано її чоловіка в його будинку, який знаходиться в Москві.

"Гіркін безуспішно намагався довести в суді, що він не має високого ризику втечі через вирок Гаазького трибуналу, але суд назвав відомість Гіркіна та "зв’язки в правоохоронних органах" як причини його негайного ув’язнення", — йдеться у повідомленні.

Чому заарештували ватажка армії "ДНР"

Своєю чергою адвокат Гіркіна Олександр Молохов зазначав, що правоохоронні органи РФ вистежували воєнного злочинця через його публікації в Telegram від 25 травня 2023 року. В них йшла мова про те, що військовим 105-го та 107-го повітряно-десантних (ВДВ) полків не виплачують зарплату. 

"Однак судові документи вказують на те, що російська влада порушила справу проти Гіркіна 18 липня — у день, коли Гіркін опублікував кілька різких критичних матеріалів про президента Росії Володимира Путіна", — додають в Інституті.

Також члени "Клубу розлючених патріотів", очільником якого є Гіркін, вирішили організувати невелику акцію протесту, де вимагали звільнити свого керівника. 

Конфлікт інтересів

За інформацією деяких джерел, його було затримано через конфлікт з учасником "Клубу розлючених патріотів", який стосувався ПВК "Вагнер".

"Інші джерела припустили, що скарги "Вагнера" на Гіркіна могли стати причиною його арешту. Одне джерело стверджувало, що арешт пов’язаний з російськими "патріотами", які вважаються нелояльними до Путіна", — наголосили у повідомленні.

Нагадаємо, Міщанський суд Москви заарештував Ігоря Гіркіна. Його відправили на два місяці у СІЗО. 

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