В ISW рассказали, почему Кремль решил задержать Гиркина

Судебное слушание по делу Гиркина-Стрелкова в Мещанском районном суде Москвы. Фото: скриншот с видео росСМИ

В России арест бывшего главы боевиков армии "ДНР" Игоря Гиркина, вероятно, является "публичным проявлением изменения баланса сил между группировками Кремля". Также это может нанести ущерб ФСБ, где Гиркин нес службу.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

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Как задержали Гиркина

Известно, что он был арестован 21 июля. Гиркина будут содержать под стражей до 18 сентября из-за признаков экстремизма.

По словам жены Гиркина Мирославы Регинской, представителями Следственного комитета РФ был задержан ее муж в его доме, который находится в Москве.

"Гиркин безуспешно пытался доказать в суде, что у него нет высокого риска побега из-за приговора Гаагского трибунала, но суд назвал ведомость Гиркина и "связи в правоохранительных органах" как причины его немедленного заключения", — говорится в сообщении.

Почему арестовали главаря армии "ДНР"

В свою очередь адвокат Гиркина Александр Молохов отмечал, что правоохранительные органы РФ выслеживали военного преступника из-за его публикации в Telegram от 25 мая 2023 года. В них шла речь о том, что военным 105-го и 107-го воздушно-десантных (ВДВ) полков не выплачивают зарплату.

"Однако судебные документы указывают на то, что российские власти возбудили дело против Гиркина 18 июля — в день, когда Гиркин опубликовал несколько резких критических материалов о президенте России Владимире Путине", — добавляют в Институте.

Также члены "Клуба разъяренных патриотов", главой которого является Гиркин, решили организовать небольшую акцию протеста, где требовали освободить своего руководителя.

Конфликт интересов

По информации некоторых источников, он был задержан из-за конфликта с участником "Клуба разъяренных патриотов", который касался ЧВК "Вагнер".

"Другие источники предположили, что жалобы "Вагнера" на Гиркина могли стать причиной его ареста. Один источник утверждал, что арест связан с российскими "патриотами", которые считаются нелояльными Путину", — подчеркнули в сообщении.

Напомним, Мещанский суд Москвы арестовал Игоря Гиркина. Его отправили на два месяца в СИЗО.