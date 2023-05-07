Прилепина вывели из медикаментозного сна, — СМИ

Украинофоб, пропагандист, русский писатель Захар Прилепин. Фото: УНИАН

Украинофоб и российский пропагандист Захар Прилепин пришел в себя. Врачи вывели его из медикаментозного сна, он "чувствует себя хорошо".

Об этом сообщают росСМИ.

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Российские СМИ заявляют, что пропагандиста Захара Прилепина удалось вывезти из медикаментозного сна. Эту информацию подтверждает и губернатор Нижегородской области РФ.

"Захара Прилепина успешно вывели из медикаментозного сна, он в сознании, чувствует себя хорошо", — сообщают в его пресс-службе.

Что произошло с украинофобом Захаром Прилепиным

Писателя-пропагандиста и члена партии "Справедливая Россия" Захара Прилепина врачи госпитализировали с ранением обеих ног. Вчера неизвестные взорвали его автомобиль. Он выжил, но получил ранение. Его водитель погиб на месте.

Кто, вероятно, взорвал автомобиль

Военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России "Атеш" заявило, что охотилось на украинофоба и сторонника политики Кремля Прилепина с начала года.

Что сказали в Кремле

В России заявили, что ответственность за подрыв пропагандиста Захара Прилепина лежит на украинских властях и "ее западных покровителях, в первую очередь на США". В российском МИД отметили, что расследование взрыва, в котором был тяжело ранен Прилепин и погиб его водитель, еще продолжается, но российскому МИД уже "очевидно", что его организовал "киевский режим, за которыми стоят западные кураторы".

Напомним, ранее мы писали, что МВД России заявило о задержании мужчины, который может быть причастен к подрыву машины Прилепина. Там утверждают, что так называемый подозреваемый в покушении на Захара Прилепина признался, что работал в спецслужбе Украины и долго планировал, как убить пропагандиста.