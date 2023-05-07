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Прилєпіна вивели із медикаментозного сну, — ЗМІ

7 травня 2023 10:00
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Прилєпіна вивели із медикаментозного сну, — ЗМІ
Українофоб, пропагандист, російський письменник Захар Прилєпін. Фото: УНІАН
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Українофоб та російський пропагандист Захар Прилєпін отямився. Лікарі вивели його з медикаментозного сну, він "почуває себе добре".

Про це повідомляють росЗМІ.

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Деталі

Російські ЗМІ заявляють, що пропагандиста Захара Прилєпіна вдалось вивезти з медикаментозного сну. Цю інформацію підтверджує і Нижегородський губернатор.

"Захара Прилєпіна успішно вивели з медикаментозного сну, він свідомий, почувається добре", — повідомляють у його пресслужбі. 

Що сталось із українофобом Захаром Прилєпіним

Письменника-пропагандиста та члена партії "Справедлива Росія" Захара Прилєпіна лікарі госпіталізували з пораненням обох ніг. Учора невідомі підірвали його автівку. Він вижив, але отримав поранення. Його водій загинув на місці.

Хто ймовірно підірвав автівку

Військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії "Атеш" заявив, що полював на українофоба та прихильника політики Кремля Прилєпіна з початку року.

 

Що сказали в Кремлі 

У Росії заявили, що відповідальність за підрив пропагандиста Захара Прилєпіна лежить на українській владі і "її західних покровителях, в першу чергу на США". У російському МЗС зазначили, що розслідування вибуху, в якому був важко поранений Прилєпін і загинув його водій, ще триває, але російському МЗС вже "очевидно", що його організував "київський режим, за якими стоять західні куратори".

Нагадаємо, раніше ми писали, що МВС Росії заявило про затримання чоловіка, який може бути причетним до підриву машини Прилєпіна. Там стверджують, що так званий підозрюваний у замаху на Захара Прилєпіна зізнався, що працював у спецслужбі України і довго планував як вбити пропагандиста.

 

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