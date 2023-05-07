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Прилепин прокомментировал инцидент с взрывом собственного автомобиля

7 мая 2023 22:29
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Прилепин прокомментировал инцидент с взрывом собственного автомобиля
Украинофоб и русский пропагандист Захар Прилепин. Фото: росСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Российский пропагандист Захар Прилепин прокомментировал все случившиеся с ним детали происшествия 6 мая. Он опроверг информацию, распространяемую российскими СМИ.

Об этом сообщает Захар Прилепин в своих соцсетях.

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Захар Прилепин сообщил, что в момент взрыва он находился за рулем своего автомобиля, а взрыв произошел под пассажирским сиденьем. Из-за взрыва у него переломы двух ног — один открытый.

Также он отметил, что высадил свою дочь из машины за 5 минут до взрыва.

"Погиб мой родной человек, который работал моим ангелом-хранителем 8 лет. Саша "Злой" Шубин. Мне только что дали телефон. В СМИ определенная путаница. Саша ехал справа на пассажирском кресле. Я был за рулем. Взрыв произошел под его колесом. Я потерял сознание минуты на три, пришел в себя и подполз к выбитому лобовому стеклу. Подбежавшие крестьяне помогли мне выбраться. СМИ пишут, что я не осознавал того, что происходило. На самом деле я попросил принести мне телефон из машины, и тут же отдал все распоряжение, потому что все было понятно, как только я пришел в себя", — написал россиянин.

Кроме этого он отметил, что за ним сразу прислали вертолет. Машиной в город ехать три часа, а долетел он за 16 минут.

"Уже здесь мне сказали, что мины были две. Но этот тип испугался и сразу скрылся после взрыва первым. Если бы взорвал вторую, погибли бы все", — сказал Захар Прилепин.

Прилепин
Автомобиль Захара Прилепина после взрыва. Фото: Reuters

Напомним, что украинофоб и российский пропагандист Захар Прилепин пришел в себя. Врачи вывели его из медикаментозного сна, он "чувствует себя хорошо".

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