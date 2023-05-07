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Прилєпін прокоментував інцидент з вибухом власного автомобіля

7 травня 2023 22:29
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Прилєпін прокоментував інцидент з вибухом власного автомобіля
Українофоб і російський пропагандист Захар Прилєпін. Фото: росЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Російський пропагандист Захар Прилєпін прокоментував всі деталі події, що відбулись з ним 6 травня. Він спростував інформацію, яку розповсюджували російські ЗМІ. 

Про це інформує Захар Прилєпін у своїх соцмережах.

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Деталі від Прилєпіна

Захар Прилєпін повідомив, що в момент вибуху він був за кермом свого автомобіля, а вибух стався під пасажирським сидінням. Через вибух у нього переломи двох ніг — один відкритий.

Також він зазначив, що висадив свою доньку з машини за 5 хвилин до вибуху.

"Загинула моя рідна людина, яка працювала моїм ангелом-охоронцем 8 років. Саша "Злий" Шубін. Мені щойно дали телефон. У ЗМІ певна плутанина. Сашко їхав праворуч пасажирським кріслом. Я був за кермом. Вибух стався під його колесом. Я втратив свідомість хвилини на три, прийшов до тями і підповз до вибитого лобового скла. Селяни, що підбігли, допомогли мені вибратися. ЗМІ пишуть, що я не усвідомлював того, що відбувалось. Насправді я попросив принести мені телефон з машини, і тут же віддав усі розпорядження, бо все було зрозуміло, щойно я прийшов до тями", — написав росіянин.

Крім цього він зазначив, що по нього одразу надіслали гелікоптер. Машиною до міста їхати три години, а долетів він за 16 хвилин.

"Вже тут мені сказали, що міни були дві. Але цей тип злякався і одразу втік після вибуху першим. Якби підірвав другу, загинули б усі", — сказав Захар Прилєпін.

Прилєпін
Автомобіль Захара Прилєпіна після вибуху. Фото: Reuters

Нагадаємо, що українофоб та російський пропагандист Захар Прилєпін отямився. Лікарі вивели його з медикаментозного сну, він "почуває себе добре".

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